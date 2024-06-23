Xiaomi, Redmi Note 14 serisi hakkındaki çalışmalarını hızlandırdı. XiaomiTime ekibi, yeni akıllı telefonlar hakkında bazı ilginç detayları ortaya çıkardı. Redmi 14C 5G’nin ardından, yeni fiyat performans telefonları olması beklenen Redmi Note 14 serisi boy gösterdi.

İçindekiler Redmi Note 14 Serisi IMEI Veritabanında Boy Gösterdi

Redmi Note 14 Serisi IMEI Veritabanında Boy Gösterdi

Redmi Note 14 serisinin Eylül ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Lansmana sadece 2,5 ay kala, beklentiler giderek artıyor. Akıllı telefonların model numaraları IMEI veritabanında göründü ve Note 14 serisinin satışa sunulacağı bölgeler doğrulandı.

Model numaraları şu şekilde:

24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C

24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC

24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C

Bu model numaraları, Redmi Note 14 5G, Note 14 Pro 5G ve Note 14 Pro+ 5G modellerini temsil ediyor. “2409” ön eki, serinin Eylül ayında tanıtılacağını doğruluyor. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülecek olan bu akıllı telefonlar, daha sonra dünya genelindeki diğer pazarlara sunulacak. Xiaomi lansman döngüsü genelde bu şekilde ilerliyor.

Ayrıca, Redmi Note 14 serisi Xiaomi HyperOS kodlarında da boy göstermiş durumda. En üst seviye model olan Note 14 Pro+ 5G, “O16U” model numarasına ve “ametist” kod adına sahip. Bu, Xiaomi’nin Redmi Note serisini değerli taşlarla adlandırma geleneğiyle uyumlu bir isimlendirme. Ancak, standart Note 14 5G ve Note 14 Pro 5G’nin kod adları henüz belirlenemedi.

Cihazlar kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 ile çıkacak. Yakında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak telefonlar listesinde bu modelleri de görmemiz muhtemel. Note 14 serisinin ardından Xiaomi 15 serisi için çalışmalar başlayacak.

Fiyat performans telefonu arayanlar ve amiral gemisi özelliklere ihtiyaç duymayan kullanıcılar genelde bu seriyi çokça kullanıyor. Eğer yeni telefon almak istiyorsanız, birkaç ay daha dişinizi sıkmayı düşünebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Redmi telefonlar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!