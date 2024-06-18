iPhone 13 2024’de alınır mı sorusu en sık sorulan sorular arasında. Apple’ın kendini kanıtlamış bir marka olması, iPhone güncelleme desteği ve iPhone’ların uzun süre hiçbir problem yaşamadan kullanılabilmeleri nedeniyle iPhone 13 2024 yılında da çok tutulan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 13 2024 yılında nasıl sorusu burada çok sık soruluyor. iPhone 13 Türkiye fiyatı ile alınabilecek en uygun fiyatlı iPhone‘lar arasında yer alıyor. Peki iPhone 13 2024’de alınır mı?

iPhone 13 2024’de Alınır mı? iPhone 13 Yerine Ne Alınabilir?

iPhone 13, Apple’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü ve halen popülerliğini koruyan bir model. Peki, iPhone 13 2024’de alınır mı? Şu anki fiyatı yaklaşık 35.200 TL olan bu model, 2024 yılında hala rekabetçi mi? Bu yazıda, iPhone 13’ün özelliklerini, güncel fiyatını ve bu fiyat segmentindeki rakipleriyle detaylı karşılaştırmasını yapacağız. iPhone 13 2024’de alınır mı sorusuna cevap arayanlar buraya.

iPhone 13 Özellikleri

iPhone 13 2024’de alınır mı sorusunu cevaplamadan önce iPhone 13 özelliklerine bakalım. iPhone 13, Apple A15 Bionic çip ve 4GB RAM ile donatılmış durumda. Cihazın çentikli 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranı, 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe sahip. Telefonun 12 MP geniş ve 12 MP ultra geniş olmak üzere çift arka kamerası, 4K video kaydı ve gece modu gibi gelişmiş özellikler sunuyor. 12 MP ön kamerası da aynı şekilde yüksek kaliteli selfie ve FaceTime görüşmeleri yapabiliyor.

iPhone 13, Face ID, 5G desteği, su ve toz dayanıklılığı (IP68) gibi özelliklere sahip. 3240 mAh bataryası günlük kullanımı rahatlıkla karşılıyor ve 20W hızlı şarj desteği sunuyor.

iPhone 13 Kaç Yıl Daha Güncelleme Alır?

iPhone 13 2024’de alınır mı konusunda yazılım güncellemesi de önemli. iPhone 13 2024’de alınır mı diye soranlar genelde iPhone 13 kaç yıl daha güncelleme alır sorusunu da beraberinde soruyor.

Yazılım açısından, iPhone 13, iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar arasında. Şu anda 2018 yılındaki iPhone XR ve XS bile güncelleme desteğini kaybetmedi. Bir sonraki yıl yazılım konusunda potaya iPhone 11 girecek, ondan sonraki yıl iPhone 12 ve ondan sonraki yıl da iPhone 13 serisi potaya girecek gibi duruyor. Ancak bu yıl olduğu gibi Apple sürprizler yapabilir.

Yani iPhone 13 kaç yıl daha güncelleme alacak diye sorarsanız, en basitinden 3 yıl güncelleme ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Apple en az 5 yıl güncelleme veriyor ve A15 Bionic işlemciyi kullanan iPad Mini 6. Nesil gibi daha sonraki yıllarda çıkmış cihazlar da var. Bu durumda iPhone 13’ün 3 yıldan uzun süre güncelleme alacağı söylenebilir. Yani 2027-2028’e kadar bu cihazın desteğinin devam etmesi muhtemel.

iPhone 13 Yerine Alınabilecek Telefonlar

Samsung Galaxy S24

iPhone 13 alternatifleri arasında yer alan Galaxy S24, güçlü Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemci seçenekleri ile geliyor. Türkiye’de ise bu modelde Exynos 2400 işlemcisi var. Ancak korkmaya gerek yok, zira Exynos 2400 artık rüştünü ispatlamış bir işlemci ve ne performans ne de batarya konusunda Snapdragon ile arasında ciddi bir fark yok.

6.2 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Kamera açısından, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP telefoto kamera ile eşleştirilmiş. 5G desteği, 4500 mAh batarya ve 45W hızlı şarj özellikleri de dikkat çekici.

Galaxy S24, Galaxy AI özellikleriyle donatılmış One UI 6.1 ile çalışıyor. Ayrıca bu cihaz 2031’e kadar güncelleme alacak. Galaxy S24 Türkiye fiyatı ise 34.000 TL seviyesinde bu da ona ufak bir fiyat avantajı sağlıyor.

Xiaomi 13T Pro

Bir diğer iPhone 13 alternatifi ise Xiaomi cephesinden. Amiral gemisi katili Xiaomi 13T Pro, MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile yüksek performans sunuyor. 6.67 inç AMOLED ekranı, 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı ile canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Kamera kurulumu, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamera ve 50MP telefoto kamera ile oldukça etkileyici. 5000 mAh bataryası, 120W hızlı şarj desteği ile kısa sürede tamamen şarj olabilir. Ayrıca bu cihaz HyperOS güncellemesini de aldı. Xiaomi 13T Pro 12/512 modelinin fiyatı 35.000 TL seviyesinde, bu da onu iPhone 13 128GB ile aynı konuma taşıyor.

Samsung Galaxy S23

2023 yılının kompakt sınıftaki en iyi cihazlarından biri olan ve güçlü bir iPhone 13 alternatifi olan Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 6.1 inç Dynamic AMOLED ekran, 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile donatılmış durumda.

Kamera özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP telefoto kamera bulunuyor. 3900 mAh bataryası, 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor. Galaxy S23, One UI 6.1 ve Galaxy AI güncellemesini de halihazırda kullanbiliyor. S23 güncel fiyatı 29 bin TL seviyesinde, bu da ona ciddi bir fiyat avantajı veriyor.

iPhone 13 2024’de Alınır mı?

Gelelim iPhone 13 2024’de alınır mı sorusuna. iPhone 13, halen güçlü bir performans sunan ve düzenli yazılım güncellemeleri alan bir model. Ancak, 2024 yılında yeni teknolojiler ve modeller piyasaya sürüldüğünde, bu telefonun değeri ve rekabet gücü sorgulanabilir. Şimdi, iPhone 13 2024 yılında alınır mı sorusunun cevabını ararken, bu fiyat segmentindeki diğer rakiplerle karşılaştıralım.

iPhone 13 2024 yılında hala güçlü bir cihaz olarak kalabilir, ancak Galaxy S24, Xiaomi 13T Pro ve Galaxy S23 gibi rakipler, daha yeni teknolojiler ve özelliklerle dikkat çekiyor. İşlemci performansı açısından, Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9200+ gibi işlemciler, A15 Bionic’e kıyasla daha yeni ve nispeten daha güçlü, aynı zamanda verimlilik açısından da biraz daha avantajlılar.

Ekran özellikleri bakımından, Galaxy S24, S23 ve Xiaomi 13T Pro’nun yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı ekranları, iPhone 13’ün 60Hz yenileme hızı sunan Super Retina XDR ekranından bariz şekilde daha üstün. Kamera performansı açısından, Galaxy S24, S23 ve Xiaomi 13T Pro’nun çoklu kamera sistemleri, iPhone 13’ün çift kamera sistemine kıyasla daha esnek ve yetenekli.

Buna rağmen, burada sadece rakamlar önemli değil. Bu içeriğin yazar ve eski bir iPhone 13 kullanıcısı olarak, iPhone 13 kamera özelliklerinin de etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. Aynı fiyat segmentinde Android cihazlar özellikle telefoto kamera ile daha esnek olsalar da, fotoğraf kalitesi yönünden iPhone 13’ün aşağı kalır yanı yok. Bununla beraber video konusunda da iPhone 13 bu cihazlarla yarışabilecek ve hatta geçebilecek seviyede.

Batarya ve şarj özellikleri açısından, Xiaomi 13T Pro’nun 5000 mAh bataryası ve 120W hızlı şarj desteği, iPhone 13’ün 3240 mAh bataryası ve 20W hızlı şarj desteğinden çok daha iyi. Samsung ise bu konuda Apple’a oldukça yakın ve bariz bir avantajı yok.

Yazılım güncellemeleri açısından ise, Apple’ın uzun süreli iOS desteği hala büyük bir avantaj, ancak Samsung ve Xiaomi de uzun süreli Android güncellemeleri sunuyor. Burada Galaxy S23 ve S24’ün iPhone 13’ten resmi olarak daha uzun güncelleme alacağını biliyoruz. Xiaomi 13T Pro’da gelecekteki birçok HyperOS güncellemesini alacak gibi. iPhone 13 2021 yılında çıkan bir cihaz olduğu için güncelleme ömründen biraz kırpılmış durumda.

iPhone 13 2024’de alınır mı sorusunda rakiplerle karşılaşmayı gördük. Peki gerçekten bu cihaz alınabilir mi? Doğrusunu söylemek gerekirse, iPhone 13 şu anda fiyatını hak etmeyen bir telefon. Apple cihazların ikinci elde değerini koruması bu cihazları öne çıkarıyor olsa da, günlük kullanımda özellikle Galaxy S24 ve S23 gibi rakipler hem fiyat avantajı hem de güncel olmaları nedeniyle daha tercih edilebilir cihazlar.

iPhone 13 2024’de alınır mı diye sorarsanız, biz artık bu cihazı çok tavsiye etmemeye çalışıyoruz. Android kendini 2021 yılından beri oldukça geliştirdi ve artık ekosistem sorunu olmayan insanlar Android’e geçmeye başladı. Bu nedenle iPhone 13 2024 yılında artık albenisini kaybetmiş bir model.

Sonuç: iPhone 13 2024’de Alınır mı?

iPhone 13 2024’de alınır mı sorusuna yanıt vermek için, kişisel ihtiyaçlar ve bütçe göz önünde bulundurulmalı. iPhone 13, hala güçlü performans ve yazılım desteği sunan bir cihaz. Ancak, Galaxy S24, Xiaomi 13T Pro ve Galaxy S23 gibi rakipler artık daha güçlü donanım ve özellikler sunuyor. Bu aşamada iPhone 13 yerine alınabilecek telefonlara bakmakta fayda var.

Eğer Apple ekosistemine entegre bir kullanıcıysanız ve iOS işletim sistemini tercih ediyorsanız, iPhone 13 halen iyi bir tercih olabilir. Ancak, en son teknolojileri ve daha iyi kamera performansı arıyorsanız, rakip modelleri de değerlendirmenizi öneriyoruz.

Güncel iPhone 13 fiyatı 35.200 TL civarında. Rakip modellerin fiyatlarını da mümkün olduğunca bu aralığa yaklaştırmaya çalıştık. Bu karşılaştırmada özellikle fiyat sizin için önemli ise Galaxy S23 modelini düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 13 2024 yılında alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!