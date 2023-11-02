Redmi, Eylül ayında Çin’de piyasaya sürdüğü Note 12 serisinden sonra Redmi Note 13 Pro modelinin küresel pazarlara yakın zamanda çıkacağına dair işaretler ortaya çıktı. Note 13 Pro, yakın zamanda FCC sertifikasyon veritabanında tespit edildi ve Geekbench veritabanında göründü.

Geekbench’te Redmi Note 13 Pro, 2312DRA50G model numarasını taşıyor. Anakart kod adı “gamet” olan cihaz, 1,96 GHz hızında çalışan dört çekirdeğe ve 2,40 GHz hızında çalışan diğer dört çekirdeğe sahip, bu da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisine karşılık geliyor. Cihaz, kıyaslama platformunda 8 GB RAM ile listeleniyor. Kutudan çıktığında Android 13 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

Tek çekirdekli test sonuçlarında 1.021 ve çok çekirdekli test sonuçlarında 2.855 puan alan Redmi Note 13 Pro, performans açısından da iddialı görünüyor. Ayrıca, FCC listesine göre cihazın kaputunun altında 5.020mAh batarya ünitesi bulunuyor.

Redmi Note 13 Pro’nun küresel pazarlara POCO markası altında çıkabileceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak, Note 13 serisinin küresel lansman zaman çizelgesi henüz netlik kazanmış değil. Ancak, cihazların çeşitli sertifikalar almaya başlaması, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesini bekleyebileceğimize işaret ediyor.

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Çin’deki Redmi Note 13 Pro modeli, 1,5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, 1800 nit en yüksek parlaklığa, Dolby Vision’a ve entegre parmak izi tarayıcısına sahip 6,67 inç OLED ekranla birlikte geliyor. Ayrıca, 200MP ana kamera sensörüne sahip olan cihaz, 8MP ve 2MP lenslerle destekleniyor. Akıllı telefon, 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil hücresiyle güçlendiriliyor.