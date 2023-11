Xiaomi 14 küresel lansmanı ne zaman olacak sorusu bir süredir sorulan sorular arasında. Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisini küresel pazarda satışa sundu. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirket, Xiaomi 14 serisini küresel pazarda da satışa sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu da akıllı telefonun yakın vakitte küresel pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Xiaomi 14 is going global soon, appears on BIS India#xiaomi #xiaomi14 #bisindia pic.twitter.com/40zxD5wwZi

— Simranpal Singh (ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ) (@simransingh931) October 31, 2023