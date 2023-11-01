Xiaomi 14 küresel lansmanı ne zaman olacak sorusu bir süredir sorulan sorular arasında. Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisini küresel pazarda satışa sundu. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirket, Xiaomi 14 serisini küresel pazarda da satışa sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Xiaomi 14, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu da akıllı telefonun yakın vakitte küresel pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Xiaomi 14 Neler Sunuyor?

Xiaomi 14 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 14 Pro’nun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 14, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.