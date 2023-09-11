Redmi, bu ay Çin’de Redmi Note 13 serisini duyuracak. Markanın en son posteri özellikle Redmi Note 13 Pro+ 5G’nin temel özelliklerini vurguluyor. Ayrıca, Note 13 serisinin bir işbirliği ürünü olarak Redmi, Samsung ve MediaTek arasında gerçekleşeceği de belirtiliyor.

Redmi Note 13 serisinin en az üç model içereceği söyleniyor, bu modeller Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ gibi görünüyor. Yayınlanan posterde özellikle Pro+ modelinin özelliklerine odaklanılıyor. Posterde yer alan bilgilere göre, Redmi Note 13 Pro+ modelinde kullanılacak olan ana kamera, 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition kamera sensörünün özel bir versiyonu olacak ve 1/1,4 inçlik bir sensör boyutuna sahip olacak.

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Bu, sektördeki en hızlı 200 megapiksel ultra net kamera olma iddiasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Note 13 Pro modelinde de 200 megapiksel bir kamera olabileceği raporlanıyor. Redmi Genel Müdürü Lu Weibeing, bu serinin uygun fiyatlı akıllı telefonların görüntüleme yeteneklerini sınırlarını zorlayarak cep telefonu endüstrisinde görüntü kalitesi standartlarında önemli bir gelişme sağlayacağını vurguluyor.

Bu hedefe ulaşmak için Redmi, MediaTek ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak temel görüntüleme mimarisini yeniden tasarlıyor ve yazılım ve donanım yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı bir işbirliği yapıyor. Ayrıca, Xiaomi’nin “biyonik algı” ve “füzyon optik” gibi görüntüleme teknolojilerini entegre ederek Note 13 serisi, üst düzey bir fotoğraf deneyimi sunacak şekilde ayarlanmış durumda.

Ayrıca, yukarıdaki poster, Note 13 Pro+’ın yeni duyurulan 4nm MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisi ile donatılacağını da doğruluyor. Raporlara göre, D7200U, 2,8 GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A510 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU mimarisine sahip olacak. Ayrıca, Arm Mali-G610 GPU’yu ve güç tasarruflu AI işlemci APU 650’yi entegre edecek.