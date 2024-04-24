HMD, çeşitli pazarlarda kendi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Pulse serisi altında sunacağı iki modelle dikkatleri üzerine çekiyor: HMD Pulse ve HMD Pulse Pro. Son zamanlarda, bu telefonların görüntüleri internet ortamında yayıldı, ancak gerçek heyecan şimdi HMD Pulse Pro’nun teknik özelliklerinin açıklanmasıyla başlıyor.

Finlandiyalı perakendeci Gigantti’nin duyurusuna göre, HMD Pulse Pro yalnızca siyah renkte sunulacak. Telefonun ekranı oldukça etkileyici: 720×1480 çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik bir IPS LCD panelle donatılmış.

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Cihaz, Unisoc T606 SoC işlemciye sahip ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanı sunuyor. Depolama alanı, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebiliyor, bu da kullanıcılara bol miktarda veri depolama imkanı sağlıyor. Güç konusunda da geri kalmıyor; USB-C şarjlı 5000 mAh’lik bir pil ile donatılmış.

Kamera konusunda da iddialı olan HMD Pulse Pro, ana arka kamerada 50MP çözünürlüğünde bir lens sunuyor. Bu kamere 2MP’lik bir derinlik sensörü ve LED flaş eşlik ediyor. Ön kamera da ihmal edilmiyor; 50MP çözünürlüğüyle kullanıcıların yüksek kaliteli selfie’ler çekmesini sağlıyor.

Parmak izi sensörü, güç düğmesinin yanında konumlandırılmış, bu da kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde telefonlarını açmalarını sağlıyor. Diğer özellikler arasında Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 5, USB-C (2.0) ve geleneksel kulaklık girişi bulunuyor.

Yazılım tarafında da iddialı olan HMD, telefonu Android 14 işletim sistemiyle sunmayı planlıyor. Şirket, kullanıcılara iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor, böylece kullanıcılar cihazlarını güncel ve güvende tutabilirler.

Telefonun boyutları 163,19 x 75,02 x 8,55 mm ve ağırlığı 196 gram olarak belirlenmiş. IP52 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlayan cihaz, aynı zamanda kolay onarılabilirlik özelliğiyle de dikkat çekiyor. HMD, kullanıcıların telefonlarını kolayca tamir edebilmelerini sağlamak için bu özelliği vurguluyor.

İçindekiler HMD Pulse Pro özellikleri

HMD Pulse Pro özellikleri