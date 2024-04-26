Yeni Poco Pad isimli tabletini piyasaya sürmeye hazırlanan Poco, çalışmalarını hızlandırıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün alınan yeni FCC sertifikasına göre ise tabletin kalem ve klavye desteği olacak.

Yeni Poco Pad klavye ve kalem desteği ile birlikte gelecek!

Tabletlerde kalem ve klavye desteği çok önemli. Yeni Poco Pad de kalem ve klavye desteğine sahip olacak. Yeni Poco Pad’in kalemi ve klavyesi FCC sertifikasında görüntülendi. Bu kalem ve klavyenin yeni Poco Pad’in olduğuna eminiz çünkü bu tablet Poco’nun ilk tableti olacak. Tabletin Redmi Pad Pro’nun yeniden markalandırılmış versiyonu olacağı yönünde sızıntılar da bulunuyor. Bu yüzden tabletin özelliklerine hakimiz.

Redmi Pad Pro neler sunuyor?

Redmi Pad Pro 2000 x 1200 piksel 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon’un 7s Gen 2 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.