Bu hafta vivo, yeni orta üst segment telefonu V29 modelini satışa sundu. Daha öncesinde V29 Lite modeliyle adından söz ettiren marka, V29 modelinde amirla gemisinde olan özelliklerin kimisini bu segmentte sunarak dikkat çekiyor.

Amiral gemisi ekran özellikleri sunan vivo V29, 6.78 inçlik AMOLED 120hz, 1 milyar renk, ve HDR10+ desteği olmasıyla öne çıkıyor.

İçerisinde Snapdragon 778G 5G işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB depolaması ile üst seviye performans sunabiliyor. Güncel yüksek grafikli oyunları yüksek fps değerlerinde oynatabilen telefon, Android 13 ve Funtouch 13 arabirimi ile geliyor.

Ana kamerasında 50MP OIS desteği ile kaliteli çekimler yaparken Aura Light ile çok daha doğal ışık sunabiliyor. Böylece portre konusunda da iyi işler çıkarıyor. 50 MP ön kamerası ile de net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca hem ön hem de arka kamerada 4K 30fps videolar çekebiliyor.

Ses çıkışı olarak mono hoparlörü bulunan vivo V29, burada diğer rakiplerinden eksikliğini ortaya çıkarıyor.

4600 mAh batarayaya ev sahipliği yapan telefon, 80W ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantılarının yanında NFC ve 5G desteğiyle bulunduğu segmentindeki yeterlilikleri sağlıyor.

vivo V29, myvivoshop üzerinde sepette ek 1000TL indirim ile 18.999 TL’ye alınabiliyor. Ek olarak yanında TWS ANC kulaklığı ve 3500 TL değerinde +1 yıl ek garantiyle birlikte 1 sene ekran onarımı hediye veriliyor.

Peki siz vivo V29 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde alınabilecek bir telefon mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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