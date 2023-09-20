Xiaomi’nin Redmi Note 13 Pro modelinin Snapdragon 7s Gen 2 4nm SoC ile destekleneceği ve bu telefonun 16GB RAM ile geleceği doğrulandı. Bu, telefonun performansı ve özellikleri hakkında bazı önemli bilgiler sunuyor.

Snapdragon 7s Gen 2, 2,4 GHz saat hızına sahip 4 x Cortex A78 çekirdeğe ve 1,96 GHz saat hızına sahip 4 x Cortex A55 çekirdeğe sahiptir. Qualcomm, bu yonga setinin UFS 4.0 ve LPDDR5 RAM desteği ile geldiğini doğrulamıştır. Ayrıca, Snapdragon 7s Gen 2’nin Adreno 710 GPU ile geldiği de belirtiliyor.

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Geekbench listesine göre, bu telefon tek çekirdek performansında 1012 puan ve çoklu çekirdek performansında 2943 puan elde etmiştir. Bu, Snapdragon 778G / 778G+ / 782G gibi yonga setlerinin performans aralığına benzer bir performans gösterdiği anlamına gelir. Bu yonga setleri benzer bir mimariye sahiptir ve sadece saat hızları farklıdır.

Bu bilgiler, telefonun Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini kullanan telefonlara göre daha uygun fiyatlı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, benzer bir performans sunarken daha uygun bir fiyat etiketi sunabilir.

Ayrıca, Xiaomi’nin Redmi Note 13 Pro+ modelinin MediaTek Dimensity 7200-ultra yonga seti tarafından desteklendiği ve bu telefonun da 16GB RAM ile geleceği ortaya çıkmıştır. Bu, Xiaomi’nin farklı yonga setleri ve RAM seçenekleri sunarak çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verme stratejisini yansıtıyor.