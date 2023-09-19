Redmi, 21 Eylül’de Çin’de Note 13 serisini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu ayın başlarında Redmi Note 13 serisi modelleri TENAA’nın veritabanında ortaya çıktı ve cihazla ilgili bazı önemli bilgiler açığa çıktı.

Weibo’da yakın zamanda paylaşılan bir gönderiye göre şirket, 200 megapiksel birincil kamerasıyla birkaç kamera fotoğrafı örneği paylaştı. Şirketin kamera kalitesini ve optik görüntü sabitlemeyi (OIS) geliştirmek için çaba gösterdiği anlaşılıyor.

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Ayrıca gönderide, görüntü estetiğini iyileştirmek için seyahat filtrelerinin eklenmesinden bahsediliyor. Bu filtreler arasında Sıcak Yeşil, Orman Yeşili, Negatif ve Canlı gibi her biri benzersiz dokular ve görsel efektler sunan seçenekler bulunuyor. Pro+ modelinin, yükseltilmiş kamera halkalarına sahip deri bir arka kapakla geleceği söylentisi bulunuyor, Pro modelinin ise yükseltilmiş kamera adasına sahip bir cam arka yüzeyi olacağını belirtmekte fayda var.

Ayrıca Redmi Note 13 Pro+, 5.120mAh kapasiteli bir batarya ve 120W hızlı şarj desteği ile gelecek. Pro+ modeli, MediaTek Dimensity 7200-Ultra çip tarafından desteklenecek. Diğer yandan, Redmi Note 13 Pro varyantı yakın zamanda Geekbench internet sitesinde “2312CRAD3C” model numarasıyla listelendi. Liste, 13 Pro’nun Snapdragon 7 Gen 2 SoC üzerinde çalıştığını ve 16 GB RAM’e sahip olduğunu gösteriyor. Ekran özellikleri açısından, Redmi daha önce akıllı telefonun 5.000mAh kapasiteli bir pil ve 67W hızlı şarj destekli düz bir AMOLED ekranla geleceğini belirtmişti.