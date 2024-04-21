Samsung ücretsiz ekran değişimi kararı ile güncelleme sonrası ekranda yeşil çizgi sorunu yaşayan Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi kullanıcılarını sevindirdi. Samsung’un bazı Galaxy telefon modellerinde yaşanan OLED yeşil çizgi sorunlarına karşı başlattığı ücretsiz ekran değişimi programı, genişletilerek Galaxy S21 ve S22 serilerini de kapsayacak şekilde güncellendi.

Samsung Ücretsiz Ekran Değişimi Yapıyor, Yeşil Çizgi Sorunu Yaşayan Galaxy Kullanıcıları Yaşadı

Güncelleme sonrası Samsung Galaxy cihazlarında görülen yeşil çizgi sorunları, kullanıcıların cihazlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle Super AMOLED ekranlı modellerde sıkça rastlanan bu sorun, cihazların kullanılabilirliğini olumsuz etkiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 FE modellerinden oluşan Galaxy S21 serisi cihazlarını güncelleyen kullanıcılar ekranda yeşil çizgi sorunu ile karşılaşmış ve şikayetleri Twitter, Reddit gibi platformlarda dile getirmişti. Türkiye’de bu konuda pek bir şikayet duymamış olsak da, özellikle Hindistan’da Galaxy S21 güncelleme sonrası yeşil çizgi sorunu alıp başını gitmişti.

Samsung, bu sorunu yaşayan kullanıcılarına yardımcı olmak için bir program başlattı. Hindistan’da başlayan ve daha sonra diğer pazarlara da genişletileceği söylenen program kapsamında, Samsung Galaxy S20 ve Note 20 serisi sahiplerine bir defaya mahsus ücretsiz ekran değişimi hizmeti sunuluyordu. Ancak, daha yeni modellerde de benzer sorunların yaşanmasıyla birlikte, Samsung ücretsiz ekran değişimi programını Galaxy S21 ve S22 serilerini de içerecek şekilde güncelledi.

Samsung ücretsiz ekran değişimi programıyla etkilenen kullanıcılar, sadece ekran değişimi değil, aynı zamanda ücretsiz pil değişimi hizmetinden de faydalanabilecekler. Bu sayede, cihazlarının ömrünü uzatmak isteyen kullanıcılar için kapsamlı bir çözüm sunulmuş olacak.

Ancak, bu ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcıların dikkat etmeleri gereken bir son tarih var. 30 Nisan 2024 tarihine kadar bir Samsung Servis Merkezinden randevu almayan kullanıcılar, sonrasında kendileri ödeme yapmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle, Samsung ücretsiz ekran değişimi programından yararlanmak isteyen kullanıcılar için son başvuru tarihi oldukça önemli.

Samsung’un bu ücretsiz ekran değişimi programı, etkilenen kullanıcıların cihazlarını yenileyerek ömürlerini uzatmalarına yardımcı oluyor. Galaxy S21 ve S22 gibi modern modeller için sunulan bu hizmet, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlıyor. Samsung ücretsiz ekran değişim kampanyası ile OLED ekran yeşil çizgi sorunu yaşayan kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor.

Eğer Galaxy S20, Note 20, S21 veya S22’nizde yeşil çizgi sorunu yaşıyorsanız, 30 Nisan 2024 tarihine kadar size en yakın Samsung Servis Merkezi’nden bir randevu alarak bu ücretsiz hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve telefonunuzu tamir ettirerek kullanmaya devam edin.

Bununla birlikte, bu programın şimdilik yalnızca Hindistan için geçerli olduğunu söyleyelim. Diğer ülkeler için resmi bir açıklama gelmiş değil. Türkiye’de henüz Samsung ekranda yeşil çizgi sorunu hakkında yaygın bir şikayet göremedik. Ancak konu hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ücretsiz ekran değişim hizmeti kullanıcıların şikayetlerini çözecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!