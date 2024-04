Netflix’in One Piece anime uyarlamasının 2. sezonu için heyecan verici bir haber var. One Piece 2. sezon onayını aldı ve çok yakında seyircisiyle buluşacak. One Piece 2. sezon ne zaman çıkacak belli oldu. Anime severlerin dört gözle beklediği haber nihayet geldi.

Netflix One Piece 2. Sezon Geliyor, One Piece 2. Sezon Ne Zaman?

Lafı fazla uzatmadan direkt olarak One Piece 2. sezon ne zaman çıkacak sorusuna cevap verelim. One Piece ikinci sezon 2025 yılında yayınlanacak. Prodüksiyon Haziran 2024’te başlayacak ve Ocak 2025’te tamamlanacak. Bu, ilk sezonun üretim süresine oldukça benzer bir zaman dilimine işaret ediyor.

One Piece, Ağustos 2023’te Netflix platformunda yayınlanmaya başladı ve ilk hafta sonunda dünya çapında 84 farklı ülkede bir numaralı dizi oldu. Bu, daha önce Stranger Things’in elinde bulunan rekoru geride bıraktı. Dizi, aynı adı taşıyan sevilen manga ve anime serisinden uyarlanmış olup, Monkey D. Luffy’nin hikayesini takip ediyor. Luffy, Korsanlar Kralı olma hayaliyle dolu esnek ve hırslı bir karakter. İlk sezon, Luffy’nin mürettebatını bir araya getirmesiyle sona erdi ve hayranlar tarafından büyük beğeni topladı.

One Piece 2. sezon için, yardımcı yönetmen Steven Maeda’nın baş yapımcı olarak seriye dönüş yapacağı ve Maeda’nın eski görevine Percy Jackson and the Olympians serisinden Joe Tracz’ın geçeceği duyuruldu. Tracz, popüler Percy Jackson romanlarının ikinci uyarlaması ile Disney Plus’ta büyük bir başarı elde etmişti. Matt Owens ise yardımcı yönetmen olarak görevine devam edecek.

One Piece’in ilk sezonu şu anda Netflix’te yayınlanıyor ve hayranlar One Piece ikinci sezon için heyecanla bekliyor. Bu yeni gelişme, One Piece hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sonuç olarak One Piece 2. sezon ne zaman sorusunun cevabı 2025 olarak verilmiş durumda. Bizler de yeni serideki değişikliklerin ardından Netflix One Piece uyarlamasının başarısını merakla takip ediyoruz.

