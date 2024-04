One UI 6.1.1 yapay zeka alanında önemli bir yenilik getirecek. Yeni bir sızıntı, Samsung’un bu yıl içinde Video AI olarak adlandırılan bir yapay zeka destekli özelliği tanıtabileceğini gösteriyor. Kaynaklar, şirketin One UI 6.1.1 güncellemesi ile bu özelliği sunmayı planladığını ortaya çıkardı. Galaxy AI yapay zeka sisteminin bir parçası olarak sunulabilecek olan bu özellik, Samsung’un Android ekosistemi için yeni yapay zeka özellikleri geliştirmek üzere Google ile işbirliği yaptığını gösteriyor.

Samsung One UI 6.1.1 ile Video AI Yapay Zeka Özelliğini Tanıtılabilir

Güney Koreli teknoloji devi, One UI 6.1.1 güncellemesiyle birlikte Video AI özelliği üzerinde çalışıyor olabilir. Bu özelliğin, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Özellikle, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın piyasaya sürülmesinin beklendiği etkinlikte bu yeni özelliğin tanıtılması öngörülüyor.

Şu anda bu yeni özelliğin ne işe yarayacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, sızıntılar isim hakkında bazı ipuçları sunuyor. Ice Universe, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, One UI 6.1.1’in temel işlevsel yeniliğinin video yapay zekası olacağını belirtti. Bu da Video AI özelliğinin, videolar için yapay zeka destekli düzenleme araçlarını içerebileceğini düşündürüyor.

Samsung’un son dönemdeki AI odaklı yenilikleri dikkate alındığında, Video AI’nin fotoğraf düzenleme özelliklerine benzer bir işlevsellik sunması muhtemel. Galaxy S24 serisi ile kullanıcıların görüntü içindeki nesneleri düzenlemesine olanak tanıyan üretken AI fotoğraf düzenleme özellikleri ekleyen Samsung, video düzenleme için de benzer bir yaklaşım benimseyebilir.

Ancak, bu bilgiler şu an için sadece spekülasyon niteliğinde ve resmi bir doğrulama bulunmuyor. Eğer Samsung gerçekten Video AI özelliği üzerinde çalışıyorsa, ayrıntılar muhtemelen Temmuz ayında yapılacak olan bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacaktır.

Bu arada, Samsung kullanıcıları zaten Circle to Search, Konuşma Yardımcısı, Not Yardımcısı gibi Galaxy AI özelliklerini kullanmaya devam edebilirler. Şirket, 2022 yılında çıkış yapan Galaxy S22 serisi gibi amiral gemisi cihazlarının Mayıs ayından itibaren One UI 6.1 ile Galaxy AI özelliklerine sahip olacağını doğrulamıştı. Galaxy S23 serisi gibi 2023 yılında çıkan amiral gemileri zaten halihazırda bu güncellemeyi almış durumdalar.

