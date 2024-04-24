Microsoft, Windows 11 Başlat menüsü içindeki reklamları tüm kullanıcılar için etkinleştirmeye başlıyor. Windows 11 reklam gösterecek. Bu ayın başlarında Windows Insider’larla kısa bir süre test yaptıktan sonra Microsoft, Başlat menüsünde Microsoft Store’dan uygulamalar için “öneriler” içeren KB5036980 güncellemesini bu hafta Windows 11 kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

Windows 11 Başlat Menüsü Reklam Gösterecek

Microsoft, en son genel Windows 11 sürümünün güncelleme notlarında “Başlat menüsünün Önerilenler bölümünde bazı Microsoft Store uygulamaları gösterilecek” diyor. Bu uygulamalar, seçilmiş küçük bir geliştirici grubundan geliyor.

Reklamlar, Windows 11 kullanıcılarının daha fazla uygulama keşfetmesine yardımcı olmak için tasarlandı, ancak büyük ölçüde Microsoft’un daha fazla Windows uygulaması oluşturmaya teşvik etmeye çalıştığı geliştiricilere fayda sağlayacak.

Microsoft bu reklamları test etmeye yalnızca iki hafta önce başladı, bu nedenle bu “özelliğin” Beta Kanalından bu kadar kısa bir süre içinde piyasaya sürüldüğünü görmek şaşırtıcı. Microsoft Windows 11 reklam kararı ile kullanıcılardan olumsuz tepkiler alsa da, bu konuda geri adım atmamış gibi görünüyor.

Windows 11 Reklam Kapatma Nasıl Yapılır?

Neyse ki bu reklamları ya da Microsoft’un deyimiyle “önerileri” devre dışı bırakabilirsiniz. Windows 11 reklam nasıl devre dışı bıraklılır diye soranlar için bu sorunun cevabı basit.

En son KB5036980 güncellemesini yüklediyseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat’a gidin ve “İpuçları, uygulama tanıtımları ve daha fazlası için öneriler göster” seçeneğini kapatın. KB5036980 şu anda isteğe bağlı olsa da, Microsoft bunu önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 çalıştıran cihazlara sunacak.

Microsoft’un Windows 11 Başlat menüsünde reklamları etkinleştirme hamlesi, Windows 10 kilit ekranı ve Başlat menüsündeki benzer tanıtım hamlelerini takip ediyor.

Microsoft ayrıca geçen yıl Windows 11’in Dosya Gezgini’nde reklamları test etmeye başlamış ve olumsuz yorumların ardından bu özelliği kapatmıştı. Umuyoruz ki bu özellik için de benzer bir adım atılır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 reklam göstermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!