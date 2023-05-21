Xiaomi’nin en popüler serisi diyebileceğimiz Redmi ailesindeki son üyelerinden Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 kıyaslamasıyla karşınızdayız. Sunduğu özellikler ile düz ve pro modeli arasında tercih yapmak isteyenler için hangi model kime daha uygun olur sorusunun cevabını bu videoda veriyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro modelleri inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri:

Boyutlar: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

164,2 x 76,1 x 8,1 mm Ağırlık: 202 gram

202 gram Ekran: 6,67 inç AMOLED 120Hz, Dolby Vision, 1100 nit parlaklık

6,67 inç AMOLED 120Hz, Dolby Vision, 1100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 67 Watt Turbo Şarj

67 Watt Turbo Şarj Bağlantı: WiFi, Bluetooth 5.0, NFC

Redmi Note 12 Teknik Özellikleri:

Boyut: 165,7 x 76 x 7,9 mm

165,7 x 76 x 7,9 mm Ağırlık: 184 gram

184 gram Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120Hz, 1200 nit parlaklık

6,67 inç FHD+ AMOLED 120Hz, 1200 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh – 33 Watt

5000 mAh – 33 Watt Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC