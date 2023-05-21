Xiaomi’nin en popüler serisi diyebileceğimiz Redmi ailesindeki son üyelerinden Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 kıyaslamasıyla karşınızdayız. Sunduğu özellikler ile düz ve pro modeli arasında tercih yapmak isteyenler için hangi model kime daha uygun olur sorusunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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İçindekiler
REDMI NOTE 12 vs. REDMI NOTE 12 PRO | Hangisi Kime Göre?
Not: Bu videoda yer alan Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro modelleri inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Redmi Note 12 Pro Teknik Özellikleri:
- Boyutlar: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm
- Ağırlık: 202 gram
- Ekran: 6,67 inç AMOLED 120Hz, Dolby Vision, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt Turbo Şarj
- Bağlantı: WiFi, Bluetooth 5.0, NFC
Redmi Note 12 Teknik Özellikleri:
- Boyut: 165,7 x 76 x 7,9 mm
- Ağırlık: 184 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120Hz, 1200 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5000 mAh – 33 Watt
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC