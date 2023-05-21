Ersin, yaklaşık 1 senedir Xiaomi 12 modelini kullanıyordu. Son bir haftadır da bir üst modeli Xiaomi 13 modelin kullanıyor. Standart bir kullanıcı gözünden iki telefonun farklarını ve benzer olan yanlarını, kendisine göre hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiğini ve eksik kalan yanlarını bu videoda size aktarıyor.

Peki siz Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz bu modellerden birisini kullandınız mı? Kullanmak ister miydiniz? Alacak olsanız aralarındaki fiyat farkını göz önünde bulundurunca hangisini almak daha mantıklı duruyor? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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