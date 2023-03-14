Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Redmi Note 12 serisini Çin pazarı için tanıtmış ve cihazlar büyük ilgi çekmişti. Ardından aynı seriyi bu yılın Ocak ayında Hindistan pazarı için de tanıtan şirket, şimdi de aynı seriyi üçüncü kez küresel pazar için tanıtmaya hazırlanıyor!

Redmi Note 12 Serisi Küresel Pazara Ufak Farklarla Gelebilir!

Firmanın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla beraber, Redmi Note 12 serisinin küresel pazar tanıtımının 23 Mart tarihinde yapılacağını söylemek mümkün. “Renkli Yaşa” sloganıyla duyurulan tanıtım, bazı sürprizlere sahne olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Çin’de tanıtılan Redmi Note 12 serisi ile Hindistan’da tanıtılan serinin modelleri arasında ufak tefek bazı farklar bulunuyordu. Genellikle şarj hızı gibi alanlarda olan bu farklar, küresel pazarda satışa sunulacak cihazlarda da olabilir.

Xiaomi, tanıtımın yeri hakkında bir bilgi vermemiş. Bu nedenle tanıtımın firmanın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Genellikle önceden kaydedilen bu tanıtım etkinlikleri Apple tarafından da kullanılmıştı.

Serinin en çok merak edilen cihazının Redmi Note 12 olduğu söylenebilir. Söylentilere göre cihazın ana kamerası Çin versiyonuyla aynı olan 48 MP sensör ile gelecek. Görünüşe göre, sahnenin derinliğini analiz etmek için kullanılan 2 megapiksel sensör de aynı kalacak.

Üçüncü kamaera sensöründe ise iki seçenek yer alıyor. Bunlardan birincisi makro lensli 2 megapiksel sensör, ikincisi ise ultra geniş açılı 8 megapiksel sensör. Muhtemelen ikinci tercih seçilecek ve ultra geniş açılı lens ullanılacak.

Redmi Note 12’nin küresel sürümünün Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz kare hızına sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 4 Gen 1 kullanılacak.

Bellek konusunda da cimri olmayan cihazda 8 GB dahili bellek kapasitesi yer alacak. Dahili bellek kapasitesi, Xiaomi’nin yazılım sihriyle beraber sanal olarak artırılabilecek.

Telefon güvenlik için yan bölümde yer alana parmak izi tarayıcısı, Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü, 33W şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkacak. Fiyat açısından Redmi’nin şimdilik nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak şirketin 300 dolar bandında bir fiyatla cihazı tanıtması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 12 serisi ülkemizde rekabetçi bir fiyata mı sahip olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!