Xiaomi, orta segment için elindeki kartları oynamaya yakında başlayacak. Xiaomi 13 serisinin global lansmanından sonra firma Çin pazarı için Xiaomi 13 Ultra üzerinde çalışmalarına başladı. Ancak Xiaomi’nin alt markası olan Redmi boş durmuyor. Redmi Note 12T modelinin yakında dünyada bir ilke imza atan işlemcisi ile tanıtılacağı açıklandı. Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing, kod adı SM7475 olan yeni Qualcomm Snapdragon 7 serisi yonga setinin yakında duyurulacağını açıkladı. Lu ayrıca bunun Redmi Note 12T serisinde piyasaya çıkacağını doğruladı.

Sızıntıyı yapan Mydrivers’a göre yeni Qualcomm Snapdragon 7 serisi, TSMC’nin 4nm sürecini temel alıyor. Üç kümeli bir mimari ile gelecek olan bu yonga seti 1 süper çekirdek, 3 büyük çekirdek ve 4 küçük çekirdek içerecek. İşlemci çekirdeklerinin frekansı sırasıyla 2.95 GHz, 2.5 GHz ve 1.79 GHz, GPU ise 580 MHz frekansında çalışacak olan Adreno 725 olacak.

Qualcomm’un yeni Snapdragon yonga seti, MediaTek’in Dimensity 9000 ile mücadele edecek gibi görünüyor. Ayrıca MediaTek Dimensity 8200’den çok daha üstün olan 1 milyonun üzerinde bir AnTuTu puanına sahip olacak.

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Redmi Note 12T’nin tanıtımının Mart ayında yapılması bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu model hakkında şimdilik maalesef ki başka bir detay bulunmuyor. Etkinlik tarihi yaklaştıkça telefon hakkında yeni bilgiler muhakkak ki ortaya çıkacaktır. Bu bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.