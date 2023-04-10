Xiaomi, Çin’de amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, marka Redmi K60 Ultra ve uzun zamandır beklenen Xiaomi Pad 6 serisini tanıtmayı planlıyor. Xiaomi Pad 6’nın stylus kalemi ve klavyesi seri üretime girdiği için cihazın piyasaya sürülmesinin çok yakın olacağı söyleniyordu. Şimdi de Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi Pad 6‘nın piyasaya sürüleceğini doğruladı!

Xiaomi Pad 6 Apple iPad’in Pabucunu Dama Atacak!

Lu Weibing, Weibo gönderilerinden birinde yaptığı yorumda Xiaomi Pad 6’nın yakında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Weibing, “Xiaomi Pad 6 gerçekten yakında geliyor” dedi ve hayranlar arasında lansman için daha da fazla heyecan yarattı. Pad 6 serisi, etkileyici bir dizi özellik sunan Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro olmak üzere iki farklı modeli içerecek.

Önde gelen sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi amiral gemisi tabletlerinin MediaTek’in Dimensity 9000 veya Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri tarafından güçlendirileceğini daha önce belirtmişti. Ancak, raporlar, önceki Xiaomi Pad 5 modelinde kullanılan Snapdragon 860 yerine Xiaomi Pad 6’nın baz modelinde Snapdragon 870 kullanılacağını gösteriyor.

Daha yüksek seviye Xiaomi Pad 6 Pro ise rekabette öne çıkmak için Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile donatılmış olabilir. Ayrıca, Xiaomi Pad 6 serisi, Pad 5 serisinden daha yüksek çözünürlüklü ekranlarda da içerik tüketicilerini mutlu edebilir.

Xiaomi Pad 6’nın son sızıntıları, tabletin özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Görüntüler, Xiaomi 12 serisine benzer, şık ve modern bir tasarımı ortaya koyuyor. Xiaomi Pad 6, 11 inç boyutlu ince çerçeveli 120Hz tazeleme hızına sahip bir ekrana sahipken, Pad 6 Pro’nun 12 inç boyutlu bir ekranla geleceği ve bu ekranın tam 144Hz tazeleme hızı desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Pad 6 Pro, büyük kasasıyla beraber devasa bir batarya ile gelecek. Buna göre cihazın 10.000 mAh boyutlu devasa bir çift hücreli batarya ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca FCC belgelerinde görüldüğü üzere bu cihazda 67W hızlı şarj desteği sunulacağı da kesin.

İlginizi Çekebilir: ZTE AxonPad Piyasaya Çıkıyor

Bizler de Xiaomi’nin yeni amiral gemisi tablet modelini merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!