Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, akıllı telefon pazarında oldukça iyi durumda. Şirket kısa bir süre önce Samsung’a kaptırdığı Hindistan’daki 1 numaralı yerini geri aldı. Şirketin yeni bir akıllı telefonu geçtiğimiz günlerde GeekBench’te ortaya çıktı. Redmi Note 12 Pro dün Geekbench 5 benchmarking platformunda puanlandı. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 1080’in yanı sıra 6GB RAM ve daha fazlası ile geliyor. Geekbench 5 çalışma puanları, kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak düzeyde. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Redmi Note 12 Pro Geekbench’ten İyi Puan Aldı

Redmi Note 12 Pro, 22101316C model numarası ile dün Geekbench 5 benchmarking platformunda ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 1080 kullanan cihazın Geekbench 5 çalışma puanları, Tek çekirdekte 767 iken, çok çekirdeklide 2008.

Redmi Note 12 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Xiaomi Redmi Note serisi yılda iki nesilden oluşan yinelemeli bir stratejiye sahip. Yılın ilk yarısındaki Redmi Note 11T serisi daha çok performansa odaklandı. Ancak yılın ikinci yarısındaki Redmi Note 12 serisi “deneyim” üzerine odaklanacak. Kamera bölümünde telefon, 1/1.56″ dış tabana ve 2μm değerindeki piksellere sahip bir Sony IMX766 ana kamera ile gelecek. Bu cihaz ayrıca Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini de destekliyor. Şarj açısından yeni canavarın 67W şarj cihazı ile donatılması bekleniyor. Bununla birlikte, Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla 120W ve 210W hızlı şarjı destekleyecek. Telefonun Dimensity 1080 yonga setini kullanacağını belirtmiştik. İşlemci 6 GB kapasitesinde bir RAM ile eşleştirilecek. Telefonun en az iki depolama seçeneği ile gelmesini bekliyoruz.

Note 12 Pro, Dimensity 1080 Kullanacak

Telefonun sahip olduğu işlemci, MediaTek Dimensity 1080 11 Ekim’de piyasaya sürüldü. Teknoloji harikası, TSMC’nin 6nm süreci kullanılarak üretildi. Bu çip ayrıca sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. 2.6GHz frekansında 2 ARM Cortex-A78 çekirdeği yonga setinde mevcut. İşlemci, 2GHz’e kadar frekansa sahip 6 adet ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile tamamlanıyor. MediaTek Dimensity 920 ise 2.5GHz frekanslı 2 ARM Cortex-A78 çekirdeği ile birlikte geliyor. Hız çekirdeklerini 2GHz frekanslı 6 adet ARM Cortex-A55 çekirdeği tamamlıyor. Kağıt üzerindeki parametrelere bakılırsa, Dimensity 1080 Dimensity 920’nin sadece nispeten geliştirilmiş bir versiyonu. Sonuç olarak performans tarafında büyük farklar gözükmüyor.

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