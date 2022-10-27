Xiaomi’nin 27 Ekim tarihinde Redmi Note 12 serisinin lansmanını yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Xiaomi ülkemize Redmi Note 7 ile girmişti. Redmi Note 8 ve Redmi Note 9 serileriyle de ülkemizde çok sattı. Biz Xiaomi’nin sıklıkla batarya performansında övgü aldığını duyuyoruz. 33W, 67W, 120W gibi birçok hızlı şarj teknolojisini de ilk kullanan marka Xiaomi. Xiaomi, bugün yapacağı lansmanda yine bir ilke imza atıp 210W hızlı şarj desteği olan Redmi Note 12 Explorer’ı tanıtacak.

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Geçen yıl, iQOO dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu olarak iQOO 10 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Cihaz, 200W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh büyüklüğünde bir pile sahipti. Şirket, 200W’lık bir şarj cihazının sadece 10 dakikada cihazı tam şarj edeceğini söylemişti. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi, dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu ünvanını iQOO’dan alıyor.

Xiaomi tarafından açıklanan resmi bilgiye göre Redmi Note 12 Explorer, 210W hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Çinli şirketin iddiasına göre cihaz 0’dan 100’e 9 dakikada çıkacak.

Bunun dışında Redmi Note 12 Explorer, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renkler sunan 6.7 inç AMOLED ekranla gelecek. Donanım tarafında ise MediaTek Dimensity 1080 kullanılacak. Redmi Note 12 Explorer OIS destekli 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera olmak üzere üç adet arka kameraya sahip olacak. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak.

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