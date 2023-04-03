Xiaomi, Redmi Note 12 Pro 4G’nin kilit özelliklerini doğruladı. Yeni model, kısa süre önce küresel pazar tanıtımı yapılan Redmi Note 12 serisindeki beşinci akıllı telefon olacak. Cihaz, 2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 10 Pro’nun küresel versiyonuyla önemli benzerlikler taşıyor!

120Hz AMOLED Ekran, Snapdragon 732G ve Dahası!

Redmi Note 12 Pro 4G, ortalanmış nokta çentikli kameraya sahip 6.67 inç boyutlu devasa bir AMOLED ekrana sahip. Ekran, diğer Note 12 serisi akıllı telefonlar gibi Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ne yazık ki bu yenileme hızı uyarlanabilir değil, yani ekran sürekli olarak 120Hz yenileme yaparak biraz daha fazla pil tüketebilir.

Redmi Note 12 Pro 4G’ye güç veren yonga seti ise Snapdragon 732G olarak karşımıza çıkıyor. Önceki yıllarda orta seviyeyi domine eden bu işlemci, günümüzde bile oldukça iyi bir performans gösteriyor. Oldukça cömert bir şekilde, bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. 256 GB kapasiteli devasa depolama alanına rağmen bu cihazda microSD kart ile genişletilebilir depolama alanına yer verilmiş.

Akıllı telefon MIUI 13 tabanlı Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışan Redmi Note 12 Pro’nun ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın arkasında 108 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya, 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu cihazda Snapdragon 732G sayesinde 4K video çekim desteğine de yer verilmiş.

Redmi Note 12 Pro, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip. Cihaz çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, kızıl ötesi sensörü, yana bakan parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer güçlü özelliklerle birlikte geliyor.

Orta seviyede sunduğu özelliklerle üst seviye cihazları aratmayan Redmi Note 12 Pro 4G’nin fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, cihazın çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Bu sayede fiyat bilgisini de öğrenmiş olacağız. Ancak serinin diğer üyelerine baktığımızda bu modelin de fiyat performans oranıyla ortalığı kasıp kavuracağını söyleyebiliriz.

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