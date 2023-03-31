28 Mart’ta Redmi, merakla beklenen Redmi Note 12 Turbo’yu Çin’de tanıttı. Bugün, akıllı telefon resmi olarak Çin saati ile sabah saat 10:00’da satışa sunuldu. Redmi, bugün Redmi Note 12 Turbo satışlarını açtıktan kısa bir süre sonra ilk satış raporunu yayınladı. Raporda, ülkedeki üç büyük e-ticaret platformunun 2.000 – 3.000 Yuan fiyat segmentinde en çok satan model haline geldiği belirtildi.

Redmi Note 12 Turbo, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

Redmi Note 12 Turbo kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi Note 12 Turbo üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Redmi Note 12 Turbo’nun Çin dışındaki pazarlarda Poco F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.