Xiaomi geçtiğimiz yılın sonlarında doğru Redmi Note 12 serisini tanıtmıştı. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Çinli şirket Redmi Note 12 serisini global pazara sürmeye hazırlanıyor. Global pazara sürülecek cihazlar arasında Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro+ 5G bulunuyor.

Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro+ 5G Çin’de halihazırda tanıtıldığı ve satışta olduğu için teknik özellikleri biliniyor. Ancak Redmi Note 12 4G için aynısı geçerli değil. Cihaz ilk defa tanıtılacak ve satışa sunulacak. Bu noktada Snoopy Tech ve Sudhanshu Ambhore, yaptığı sızıntılarla bize yardımcı oluyorlar.

Sızıntılara göre Redmi Note 12 4G, 165.66 x 75.96 x 7.85 mm ölçülerinde ve 183.5 gram ağırlığında olacak. Tasarım tarafında ise ekranın üst orta kısmında bir kamera deliği ve çok azımsanmayacak boyutta bir alt çerçeveye sahip olacak.

Ekran tarafında ise akıllı telefon 6.67 inç büyüklükte Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve AMOLED bir panele sahip olacak.

Redmi Note 12 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 680 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

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Kamera tarafına gelecek olursak Redmi Note 12 4G, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek.