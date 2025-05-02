Türkiye’nin savunma sanayisinde çığır açan gelişmeler yaşanıyor. ANKA-3 seri üretime geçmeye hazırlanırken, KAAN, HÜRJET TCG ve Süper Şimşek ne durumda?

ANKA-3 yeni nesil insansız hava aracı seri üretime geçiyor!

Test süreci başarıyla ilerleyen ANKA-3, artık seri üretim aşamasına geçti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun açıklamasına göre, tüm planlamalar tamamlandı ve ilk teslimatlar için geri sayım başladı. Bu gelişmeyle birlikte ANKA-3, sadece test sahalarında değil, artık sahada görev yapacak düzeye ulaşmış durumda. Türkiye, bu adımla birlikte yüksek teknolojili insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

ANKA-3, düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 9,5 metre uzunluğa, 12,5 metre kanat açıklığına ve 2,8 metre yüksekliğe sahip olan bu insansız hava aracı, 6.500 kg azami kalkış ağırlığı ve 1.200 kg faydalı yük kapasitesiyle öne çıkıyor. 40.000 ft azami irtifaya ulaşabilen ANKA-3, 0,7 Mach azami hıza ve 10 saat havada kalış süresine sahip. Dahili ve harici silah istasyonlarıyla donatılan bu araç, otonom görev yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

KAAN Milli Muharip uçakta son durum ne?

KAAN projesi, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı hedefinde önemli bir adım. 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına ve 6 metre yüksekliğe sahip olan KAAN, 60.000 lb maksimum kalkış ağırlığı ve 1,8 Mach azami hızıyla dikkat çekiyor. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştiren KAAN, 2028’de Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Yerli motor entegrasyonu 2029’a kadar tamamlanacak olan bu uçak, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün kabiliyetler sunacak.

HÜRJET TCG Anadolu’ya iniş hazırlığında!

Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı olan HÜRJET, 13,7 metre uzunluğa, 9,5 metre kanat açıklığına ve 4,1 metre yüksekliğe sahip. 1.060 deniz mili menzile ve 1,4 Mach azami hıza ulaşabilen HÜRJET, 7.500 lbs yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. 2026 sonunda Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan bu uçak, TCG Anadolu’ya iniş kabiliyeti kazanarak deniz kuvvetlerine de entegre olacak.

Süper Şimşek Projesi ne durumda?

Jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek, seri üretime geçerek teslimatlara başladı. Geçtiğimiz ay ANKA 3‘ten yapılan atış testinde hedefi tam isabetle vurarak başarısını kanıtladı. Bu gelişme, Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Türkiye’nin savunma sanayisindeki bu atılımlar, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve bağımsızlığın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. ANKA 3, KAAN, HÜRJET ve Süper Şimşek projeleri, Türkiye’nin savunma alanındaki liderliğini pekiştiriyor.

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