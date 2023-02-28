Redmi, 200W eşiğini aşan ilk marka olduktan sadece dört ay sonra 300W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Redmi, teknoloji hakkında yeni bir video yayınladı ve yayınlanan video herkesin ağzını açık bıraktı!

5 Dakikada 0’dan 100’e Doldurabiliyor!

Redmi, teknolojinin gösterimini yaptığı videoda özelleştirilmiş bir Redmi Note 12 Pro+ kullanmış. Telefonun orijinal hali 4.300 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipken, özelleştirilmiş cihazda 4.100 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor.

Asıl şaşırtıcı olan kısımsa cihazın şarj olma süresi olmuş. Cihaz, yalnızca 2 dakika 12 saniyede boş halden %50 doluma ulaşabiliyor. Cihazın tam dolumu içinse yalnızca 5 dakika gerekiyor. Hatta kesin olmak gerekirse bunun 4 dakika 54 saniye olduğunu söylemek mümkün.

Redmi’nin 300 Watt hızlı şarj aletinin bu gücü teoride verebildiğini de söyleyelim. Videoda cihazın en fazla 290 Watt güç çektiği görülüyor. Bu rakamın bile bir rekor olduğunu belirtmekte fayda var.

Hızlı şarj konusunda son zamanlarda öne çıkan firmalardan biri olan Realme, 240 Watt hızlı şarjlı Realme GT 3 modeliyle çok ses getirmişti. Realme’nin telefonu 9 dakika 30 saniyede tam doluma ulaşarak herkesi şaşırtmışken, Redmi’nin bu süreyi neredeyse yarıya indirmesi hızlı şarj teknolojilerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Redmi’nin hızlı şarj çözümü cihazı ışık hızında şarj edebilmenin yanında, güvenlik konusunda da önemli iyileştirmeler sunuyor. Double GaN teknolojisini bünyesinde barındıran şarj aleti, 50’den fazla güvenlik ekipmanına sahip olsa da boyutuyla normal şarj cihazlarından ayırt edilemiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni hızlı şarjını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!