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Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Xiaomi, Salcomp ortaklığıyla ülkemizdeki üretimine tam gaz devam ediyor. Bizim Türkiye’ye gelir mi acaba dediğimiz akıllı telefon modellerinden Redmi Note 10S de nihayet elimize ulaştı. Redmi Note 10S, daha önce realme 7 modelinde gördüğümüz şekilde MediaTek’in Helio G95 işlemcisine sahip. Helio G95, yüksek performans sunan bir işlemci olduğu için, Redmi Note 10S satın almayı düşünen kullanıcılar hem AMOLED ekranıyla, hem güçlü işlemcisiyle bu cihazı oyun kullanımları için tercih edebilirler.
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İçindekiler
Redmi Note 10S, 2021 standartlarında bir akıllı telefondan talep edeceğiniz birçok özelliğe sahip
Ekran
Konu ekran olunca şüphesiz birçok kullanıcı tercihini AMOLED ekranlardan yana kullanacaktır. Redmi Note 10S, ekran tarafında AMOLED bir panel tercih ederek bu beklentiyi karşılamış durumda. 6.43 inç boyuta sahip bu ekran, 1100 nit parlaklık değerine kadar çıkabiliyor. Böylelikle gün ışığı altındaki kullanımlarınızda ekranda bir parlama ve yansıma sorunu olmadan kullanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş durumda. Ekranın çözünürlüğü ise, 2021 yılı standartlarında beklediğimiz şekilde 1080p yani FHD+ olarak seçilmiş durumda. Ayrıca bu panel darbelere karşı, Gorilla Glass 3 ile korunmakta.
Tasarım
Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, Redmi Note 10 ailesinin standart çizgilerini korumaya devam ediyor. Arka tarafta, parlak yüzeye sahip bir kapak kullanılmış; yalnız arka kapağın leke tutmaya meyilli olduğunu söylemeden geçmeyelim. Sık leke tutacak bir arka kapak sizi rahatsız edecekse; Redmi tarafından kutu içinde sunulan silikon kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle cihazınızı çizilmelere karşı da muhafaza edebilirsiniz. Arka tarafta ayrıca kamera çıkıntısı da minimum seviyede tutulmuş.
Parmak izi okuyucu, güç tuşuna entegre edilmiş. Bu sayede parmak izinizi hızlı ve stabil bir şekilde okutarak cihazın kilidini kaldırabilmeniz mümkün olacak. Güç tuşunun üstündeyse ses açma ve kapama tuşları bulunuyor.
Cihazın ön tarafındaysa nokta çentikli bir kamera mevcut. Bu sayede ekran alanında fazla kayıp yaşamıyorsunuz. Cihazın çerçeveleri de hakeza günümüz standartlarına yakışır seviyede bir inceliğe sahip. Bizim ön tarafta tek eleştireceğimiz nokta, cihazın üstündeki ekran koruma filmi uygulanırken bir noktada hava boşluğu kalmış olması oldu.
İşlemci ve pil tüketimi
Cihaz, MediaTek’in gaming yani oyun serisi olarak adlandırdığı Helio G serisinden bir işlemciye sahip. Helio G serisinin en güncel işlemcisi olan G95, yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Helio G95, güç yönünden Snapdragon 720G ve 732G gibi işlemcilerden üstün olsa da; pil tüketimine gelince bu işlemcilerin bir nebze gerisinde kalıyor. Bu durumun farkında olan Redmi, cihaza 5.000 mAh’lık gayet büyük bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede oyun oynamak gibi yüksek pil tüketen aktiviteleri gün içinde sıklıkla gerçekleştirseniz bile pilinizin 1 gün boyunca size yeteceğini söyleyebilmek mümkün. Pilin yetmediği durumlarda da 33W hızlı şarj cihazıyla bataryayı kısa sürelerde tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün. Elbette ki cihazın testlerini gerçekleştirdiğimiz zaman bu konuyla ilgili daha net bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz. O yüzden Redmi Note 10S’in ne kadar pil tükettiğini merak ediyorsanız Redmi Note 10S inceleme videosu için takipte kalın.
Kamera
Kamera tarafında cihaz 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameraya sahip. Bu kameraya ek olarak da; 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. 4’lü kamera dizilimine sahip olan cihaz size birçok farklı fotoğraf çekim modunu sunabiliyor. Ayrıca cihazın arka kamerası da 4K 30 FPS video kaydını destekleyebiliyor.
Cihazın ön tarafındaysa 13 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sunulmuş.
Ses
Redmi Note 10S, ses tarafında stereo hoparlörleriyle gayet iddialı gözüküyor fakat cihazın ses yüksekliği ve ses netliği gibi detaylarını, cihazın incelemesini gerçekleştirdikten sonra size daha ayrıntılı bir biçimde aktaracağız.
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Dizüstü Bilgisayar
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Honor MagicBook X15 incelemesiyle karşınızdayız. Honor’un Türkiye pazarına sunduğu ilk dizüstü bilgisayar modeli olan MagicBook X15’in detayları videomuzda!
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Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15
Honor MagicBook X15, tasarımsal olarak sade ve şık hatlarıyla dikkat çekiyor. Sadece 16,9 mm inceliğinde ve 1,56 kg ağırlığında olan cihaz, rahat taşınabilir ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik bir sırt çantasına dahi girebilen laptop, 15 inç bilgisayarlara göre bile daha az yer kaplamasıyla mobilitede zirveye oynamış.
15,6 inç boyutundaki Full HD çözünürlüğüne sahip FullView ekranı, 5,3 mm değerindeki ince çerçeveleriyle beraber geliyor. Bu sayede ekran deneyimini üst seviyelere çıkaran model, %87’lik bir ekran oranı ile oldukça iddialı. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık sertifikasına da sahip. Bu sayede saatlerce bilgisayar başında ders ya da iş için oturduğunuzda göz sağlığınızı korumada katkı sağlıyor.
Hem şık hem güçlü
Güç tarafına geldiğimizde Intel Core i5-10210U işlemcisine sahip olan cihaz, Intel UHD Graphics grafik birimi ile geliyor. Bu da hem uzun saatler boyunca kullanım hem de gerekli performansı sağlayabilen bir detay olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda 8 GB bellek ve 512 GB depolama alanına sahip olan MagicBook X15, rahatlıkla işlerinizi yapabilecek kapasiteye de sahip. Bu açıdan bakığımızda internette gezinme, Microsoft Office programları kullanımı, dizi ve film izleme gibi durumları rahatlıkla yapabilecek olan MagicBook X15, Adobe programları ve bazı oyunları da rahat oynatabilecek yapıda.
Bağlantı konusunda 1 USB-C, 2 adet 1’i 3.0 olan Tip-A bağlantısı, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de sunan Honor MagicBook X15, bu noktada bol bol bağlantı seçeneğiyle beraber ekstra ihtiyaçlarınıza da cevap veriyor. Bu sayede bağlantıları az tutup ekstra bir çoklayıcı gereksinimi de ortadan kalkıyor. İkinci ekran gereksinimlerinizde bulunan HDMI yuvası ile kolayca çoklu ekran deneyimi yaşayabileceksiniz.
Uzun süren batarya ömrü
56 Wh batarya ile bir günü rahat çıkarabilecek yapıdaki bilgisayar, 65 Watt şarj desteğiyle beraber 1 saatte %70 şarj olurken, gerekli anlarda yarım saatte yarım günü çıkarabilecek hızlı şarj teknolojisine de sahip. Şahsen kullandığım dönemde bir iş günü boyunca tüm işlerimi rahatlıkla yapmama yardımcı olduğunu belirtmem gerek. Hızlı şarj desteğinin de olması ve tip-c bağlantısından şarj olması ise önemli bir artısı. Böylece çantanızda tek şarj aleti taşıyarak telefon, tablet ve bilgisayarınız için ayrı ayrı ürünler taşımanız gerekmeyecek.
Windows 10 ile kutudan çıkması, parmak izi okuma ile güvenlik konusunda ön planda olması da önemli bir artı. Son olarak Honor markalı telefonlarla ortak çalışabilen üründe çoklu ekranda çalışma teknolojisi de mevcut. Bu sayede Honor telefonunuzun ekranını kolayca ekrana yansıtıp kullanabilirsiniz. Bu özellik fazlasıyla kullanışlı. Çünkü işte ya da farklı bir yerde çalışırken telefonunuza gelen bildirimleri rahatça görebilme, sosyal medya hesaplarınızı telefondaki gibi kullanmak gibi alışkanlıklarınıza kolayca cevap veriyor. Hatta telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona veri aktarımını da sadece sürükle-bırak metodu ile halledebilirsiniz.
Bir diğer yandan klavyeye gömülü kamera ile gizliliğe katkı sağlaması da oldukça önemli. Uzaktan bilgisayarınıza erişilmesi durumunda dahi kamerayı bantlamak gibi bir derdi ortadan kaldıran kamera sistemi, MagicBook X15’i oldukça güvenli bir hale getiriyor.
Sonuç olarak Honor MagicBook X15, öğrenciler başta olmak üzere günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun fiyatlı bir laptop arayanlar için en güzel örneklerden biri olmayı başarıyor. Fiyat olarak da oldukça iddialı konumda olan cihaz, okul öncesi dönemde tercih edilebilecek fiyat ve performans oranı oldukça yüksek cihazların başında geliyor.
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Aksesuar
HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Huawei Watch 3 Pro ve Watch 3 nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Markanın şimdiye kadar ürettiği en başarılı akıllı saat modellerinin Pro versiyonuna yakından bakıyoruz.
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HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Huawei Watch 3 Pro tasarımı
Her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Görünüş olarak tam bir üst seviye klasik saat gibi görünen Watch 3 Pro, titanyum kasa yapısıyla hem şık hem de çok dayanıklı olarak dikkat çekiyor. Ekran kısmında safir cam kullanan saatin alt yüzeyi de seramik kaplama ile geliyor. Bu durum oldukça önemli; bir klasik saatte bile titanyum, safir cam ve seramik kaplama saatin premium bir seviye olduğunu baştan belirtiyor.
Teknik detaylara baktığımızda 48 mm uzunluğunda 49,6 mm genişliğinde ve 14 mm kalınlığında olan saat bu bakıma biraz büyük bir saat konumunda. Kayışları olmadan ağırlığı ise 63 gram. Bu bir saat için ağır denebilecek bir yapı olsa da herhangi bir şekilde bilek ağrısı gibi bir sorun yaratmıyor.
Saatte iki adet tuş mevcut. Sağ tarafa konumlandırılan bu tuşlardan üstteki kurma kolu yapısında ve oldukça işlevsel. Üzerine Huawei Watch yazısı işlenmiş ve döndürülebilir yapıda. Bu sayede ekrandan yapabileceğiniz yakınlaştırma ve kaydırma işlemlerini bu buton vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ekran da akıcı olunca oldukça kolay ve rahat bir deneyim sunuyor.
Alttaki tuş ise atanabilir yapıda. Varsayılan olarak egzersiz modunu açan tuşu istediğiniz bir kısayol tuşu olarak kullanabilirsiniz. Örneğin ben müzik kısayolu atamayı tercih ettim.
Deri kayış ile gelen saat, 22 mm olan dilediğiniz kayış ile değiştirme imkanı da sunuyor. Yani birkaç farklı kayış da alarak tarzınıza uygun bir aksesuar olarak kullanmak da mümkün.
Yeni nesil ekran ile akıcı deneyim
Ekran tarafında safir cam önemli olsa da aslına bakarsanız Watch 3 Pro bu ekranda daha güzel detaylar saklıyor. 1,43 inç boyutunda yuvarlak bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1000 nite varan parlaklığı ile şu yaz aylarında sahilde bile saat üzerindeki tüm içerikleri sorunsuzca görebilirsiniz. En güzel noktası ise 60 Hz tazeleme sunması.
Hatırlarsanız Huawei’nin eski nesil tüm saatleri tüm artılarına rağmen bazen ekranda ufak tefek takılmalar göze çarpıyordu. Watch 3 ailesi bunu böylece tamamen ortadan kaldırmış. Tüm işlemleri bu saatte hızlı ve akıcı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Elbette bu durum da saatten alacağınız keyfi oldukça üst seviyeye çıkarıyor.
Güçlü donanım ile geliyor
Huawei Watch 3 Pro, tasarımsal ve ekran tarafında bu kadar iyi sonuç verirken elbette donanım tarafında da fazlasıyla iddialı. İşlemci tarafında HiSilicon Hi6262 adlı işlemciyi kullanan saat, tüm uygulamaları ve işlemleri çok rahat yapabiliyor. Saatte ayrıca 2 GB bellek ve 16 GB gibi bir saat için oldukça yüksek olan depolama alanı sunuyor. Bunun en büyük nedeni ise HarmonyOS ile gelmesi ve bol bol uygulama desteği. Elbette kendi başına çalışabilmesini sağlayan e-SIM desteğinin de bu konuda artısı mevcut.
Bağlantı kanadında 2,4 GHz üzerinden Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ile BLE yani düşük enerji tüketen Bluetooth modunu da destekliyor. e-SIM desteği ile kendi başına bir saat olan ve BT bağlantısına bağımlılığı ortadan kaldıran Watch 3 Pro, bu konuda fazlasıyla iddialı konumda.
Sensörler tarafında ise neredeyse bir saatte olması gereken tüm sensörler yer alıyor. Hızlanma, jiroskop, jeomanyetik, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre ve sıcaklık sensörü gibi dolu bir paket karşımıza çıkıyor. GPS kanadında ise GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ve QZSS uydularına bağlanabiliyor. Bu sayede dünyanın neresinde olursanız olun doğru bir konumlandırma yapan saatiniz olacak.
HarmonyOS devri
Huawei’nin bu seneki en büyük adımı olan HarmonyOS, Matepad 11 ile ülkemize giriş yapmıştı. Bu ekosistemi destekleyen FreeBuds 4’ün ardından gelen Watch 3 ailesi de içerisinde HarmonyOS ile beraber geliyor. Bu da saatteki en büyük eksikleri ortadan kaldırmış.
Saatin içerisinde yer alan App Gallery ile destekleyen uygulamaları kolayca saate direkt olarak indirebilir, kendi kendine güncellemesini sağlayabilirsiniz. SOS, Petal Maps, Radyo ve spor uygulamaları yer alıyor. Aynı zamanda APK kurulumuna da destek verdiğini fark ettik. Ancak App Gallery’nin saat odaklı olarak daha fazla uygulama eklemeleri şart. NFC desteği olan saatte ödeme için banka uygulamaları entegrasyonu başta olmak üzere gelişmesi yakın zamanda olacaktır elbette.
e-SIM ile telefondan bağımsız saat
Huawei Watch 3 Pro, e-SIM desteğiyle beraber geliyor. Yani telefonunuzda yer alan sim kartı saate klonlayarak aynı anda kullanabilirsiniz. Bu da telefonunuzu bir yerde unutma durumunda saatinize bağımsız olarak arama, mesaj ve uygulama bildirimleri gelebileceği anlamına geliyor. Zaten saatte başarılı bir mikrofon ve hoparlör olduğu için görüşmeleri de sorunsuzca yapabiliyorsunuz. Tabii dilerseniz FreeBuds 4 ya da sahip olduğunuz bir kablosuz kulaklığı direkt saate bağlayarak da bu durumu gerçekleştirebilirsiniz.
Ancak gel gelelim bu özelliği şu anda maalesef kullanamıyoruz. Saatin en önemli özelliği olsa da e-SIM desteğine yıllar sonra anca geçen Türkiye, şu anda klon sim desteği maalesef vermiyor. Yani bu özelliği şu anda sadece yurt dışında destekleyen ülkelerde kullanabilirsiniz. Fakat şahsi görüşüm olarak yakın zamanda bu desteğin geleceğini düşünüyorum.
Batarya süresindeki değişim
Hatırlarsanız Huawei markalı akıllı saatlerin en önemli artısı batarya tarafı idi. Diğer markalar maksimum 2 günlük destek verirken Huawei modelleri 2 hafta sunarak burada farkını ortaya koymuştu. Birçok kesim ise bunun uygulama desteği nedeniyle olduğu, Huawei de uygulama desteği alınca bu durumun azalacağı yönündeydi. Bu durum pek de öyle oldu sayılmaz.
Huawei’nin verilerine göre Huawei Watch 3 Pro için akıllı modda 5 güne varan bir kullanım vaad ederken ultra güç tasarruf modunda ise 21 güne varan bir destek sunuyor. Ultra güç tasarruf modunda simsiyah ekran var diye de düşünmeyin; çünkü marka “fabrika varsayılan ayarı , kalp atış hızı izleme etkin, HUAWEI TruSleep gece uyumak için etkin, her hafta 30 dakika Bluetooth araması, her hafta 90 dakika egzersiz (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (50 SMS mesajı, 6 arama ve 3 alarm ve gün) ve ekran günde 200 kez açılır” diye not düşmüş. Bu veriler klasik bir kullanıcı için yeterli olan veriler ve hala uzun pil ömrü olduğu açık.
Şahsi kullanımda ise sadece e-SIM ve NFC özellikleri kapalı bir şekilde kullandım. Ekran parlaklığı sonda, her zaman açık ekran özelliği de açık bir şekilde tam 5 gün giden pil ömrünü gözlemledim. Yani bahsedilen veriler gerçek. Diğer uygulama destekli markalara bakınca maksimum 2 güne karşı minimum 5 gün destek sağlaması yine Huawei’nin batarya başarımında ve HarmonyOS’in daha iyi bir batarya kullanımı sağladığını kanıtlıyor.
Akıllı saat = Spor
Son olarak spor modlarından da bahsedelim. Kapalı alan ve açık hava sporları için 19 profesyonel moda ve en yaygın 6 egzersiz türü için otomatik egzersiz algılama özelliğiyle birlikte tam 85 özel mod sunan saatte toplamda 100’den fazla spor modu bulunuyor. Bunların birçoğunu da otomatik olarak algılıyor. Siz yürüyüşe çıktıktan birkaç dakika sonra onayınız ardından tüm verileri görebilirsiniz.
Tabii saatte klasik spor modları dışında sensörlerin desteği ile nabız, uyku, stres takibi de mevcut. Adım sayınızın, aktivite sürelerinizin, yakılan kalorilerinizin, uyku kalitenizin, stres seviyenizin yanı sıra bu saatte yeni bir özellik olarak ateş ölçer de yer alıyor. deri sıcaklığını ölçerek de size destek olan Huawei Watch 3 Pro, tam bir performans koçu gibi çalışabiliyor.
Genel değerlendirme
Uzun uzun anlattığımız Huawei Watch 3 Pro modeli tartışmasız olarak Huawei’nin ürettiği en iyi akıllı saat konumunda. Hatta ihaleyi biraz daha arttırıp Huawei Watch 3 serisinin şu anda ülkemizde satılan en iyi akıllı saatler olduğunu da söylemek bence mümkün.
Ancak saatin en büyük eksisi hatta tek eksisi ise fiyatı. 5.700 TL satış fiyatıyla çıkan saat bu nedenle en pahalı akıllı saat bile denilecek konumda çıkıyor. Bunun sebebi ise e-SIM nedeniyle bir IMEI’ye sahip olması ve telefon olarak vergilendirmeye tabii olması. Böylece çok daha uyguna gelebilecek olan saat burada biraz tuzlu hale geliyor. Fakat akıllı saat düzeyinde dört dörtlük bir saat arayan, şarjı uzun giden, görüşme yapılabilen, spor takibi yapan ve hem sağlam hem de şık saat arıyorum diyenler için en güzel seçeneğin de Huawei Watch 3 Pro olduğu göz ardı edilemez bir gerçek.
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