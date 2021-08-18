Akıllı Telefonlar
Fiyat performans modeli Xiaomi Redmi 10 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 tanıtıldı. İşte Redmi’nin yeni fiyat performans modeli Redmi 10’un tüm özellikleri ve fiyatı.
Geçtiğimiz günlerde tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıkan Redmi 10, bugün resmi olarak tanıtıldı ve tüm özelliklerini duyurmuş oldu. Yine fiyatına göre gayet iyi özellikler sunan yeni Redmi modeli, bu sene de kullanıcıların ilgi odağı olacak gibi duruyor. Gelin hiç vakit kaybetmeden Redmi 10’un tüm özelliklerine göz atalım. İşte Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı.
İlginizi Çekebilir: Realme Book özellikleri ve fiyatıyla lansman öncesi ortaya çıktı!
Redmi 10 tüm özellikleri!
Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi, yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 10‘u tanıttı. İlk olarak baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile karşılayan Redmi 10, bu ekranda 90Hz‘e kadar yenileme hızı sunabiliyor. 1080p çözünürlükte görüntüler sunan bu LCD ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranı da sunuyor. Yine ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Redmi 10, arka tarafında rakipleri gibi dörtlü kamera grubunu barındırıyor.
Ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensörü kullanan Redmi 10, bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. Diğer iki kameranın birisi 2MP‘lik makro sensör iken, diğeri yine 2MP‘lik bir derinlik sensörü. Yani Redmi 10 kamera tarafında rakiplerinin canını sıkacak diyebiliriz.
Performansını MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Redmi 10, bu işlemciyi 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Redmi 10, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik devasa bataryasından alıyor. Bu batarya ise 18W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak cihazın kutusundan 22,5W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.
Ek olarak çift hoparlör, 3.5mm jak girişi, yana monte parmak izi sensörü, yüz kilidi gibi özellikler sunan Redmi 10 işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanıyor. Şimdi gelin Karbon Grisi, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Redmi 10’un fiyatına göz atalım.
Redmi 10 fiyatı!
Tanıtılması ile birlikte fiyatını da gözler önüne süren Redmi 10, gerçekten uygun fiyatlı bir model. Üç farklı versiyon ile karşımıza çıkan Redmi 10, ilk sürüm olan 4GB / 64GB‘lık model için 180 Dolar fiyat etiketi taşıyor. Devamında 4GB / 128GB‘lık model 200 Dolar fiyat ile gelirken, 6GB / 128GB‘lık en üst versiyon ise 220 Dolar fiyat etiketine sahip. 20 Ağustos‘ta satışta olacak olan Redmi 10 bakalım satışlarda nasıl bir başarı elde edecek. Sizce Redmi 10 nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11T ailesi için ilk sızıntılar gelmeye başladı!
Xiaomi akıllı telefon pazarındaki yerini giderek sağlamlaştırırken en sevilen modeller arasında “T” versiyon modelleri geliyor. Mi 10T ailesinin başarısı ortadayken gözler Mi 11T ailesine çevrildi.
Bakmakta fayda var: Samsung Sistem Uygulamalarında Bulunan Reklamları Kaldırıyor
Bugünlerde dış basında Mi 11T hakkında birçok haber yazılıp çiziliyor. Özellikle telefonun kalbinde bir MediaTek yonga setinin, 64MP üçlü arka kameranın ve 120Hz ekrana sahip olabileceğinden konuşuluyor. Ayrıca Çin’e özel Redmi K40 Ultra ile benzer özellikleri paylaşacağı bildiriliyor. Çıkan bazı sızıntılar da bu iki telefonun birbirlerine benzediğini de doğrular nitelikte.
XiaomiUI Telegram grubuna göre Mi 11T, Amber kod adı ve K11R model numarası ile tanımlanıyor. Xiaomi Mi 10T serisindeki 144Hz ekrandan farklı olarak 120Hz ve 20:9 ekran oranına sahip olacak şekilde ayarlanmış. Ayrıca Xiaomi, Mi 10T ailesinde bulunan LCD’yi de OLED bir ekranla değiştiriyor olabilir.
Kamera tarafında ise Mi 11T, ana kamerasında 64MP OmniVision yapımı bir sensör ile gelebileceği konuşuluyor. 8MP Sony IMX355 sensörlü geniş açılı kamera ve 3X zoomlu telemakro kamerasının bulunması da beklenenler arasında. Sızdırılan ekran görüntüsünde telefonun içinde bir MediaTek işlemci bulunacağı ama hangisi olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Aslında Mi 10T ailesinde amiral gemisi telefonlarda bulunan geçen senenin en iyi Qualcomm işlemcisi olan Snaprdagon 865’i gördüysek yeni seride de MediaTek tarafında en performanslı işlemci olan Dimensity 1200 işlemcisini görürsek hiç sürpriz olmaz.
Redmi K40 Ultra aslında Çin’in Mi 11T modeli olabilir mi?
Sızıntı, Mi 11T’nin Çin’de de Redmi K40 adıyla tanıtılıp satılacağını gösteriyor. Kod adı Agate olan ve K11T model numarasına sahip bu telefon, Mi 11T ile ekran özelliklerinin birebir aynı olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, sızıntıya göre aralarındaki fark kamera tarafındaki değişiklere belli olacak. 64MP sensör yerine K40 Ultra, ana kamerasında Redmi Note 10 Pro’da gördüğümüz 108MP Samsung HM2 sensör kullanabilir. K40 Ultra’nın Mi 11T’nin geniş açılı ve telemakro kameralarının da birbirlerinin aynısı olacağı bildiriliyor.
Yonga setine gelince, mevcut Redmi K40 serisi cihazların tümü Snapdragon 888 SoC’lere sahip. Ancak bu sızıntıyla birlikte, K40 Ultra’nın bunun yerine MediaTek işemciyle geleceğini gösteriyor. Özellikle, MediaTek destekli bir Redmi telefonun söylentileri Ocak ayından bu yana ortalıkta dolaşıyordu.
Sızıntılar söz konusu olduğunda XiaomiUI Telegram grubunda çıkan çoğu haberin gerçeklik payının olduğunu düşünürsek bu sızıntının da doğru olabilme olasılığı oldukça yüksek. Geçmişte Redmi Note 8 2021 modelinin ve Mi Pad 5 modelinin tüm özelliklerini doğru bir şekilde önceden bildirmesiyle güven kazanmıştı. Ancak yine de bu sızıntılarında yanlış çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı
Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.
IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor
Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.
Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)
- Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.
- Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.
Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin
Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz:
- Kablosuz ağa bağlanın.
- Ayarlar > Sistem bölümüne gidin.
- Yazılım Güncellemesi bölümünü açın ve mevcut güncellemeyi yükleyin.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Microsoft, Edge için Sekmeleri Ara Özelliği Üzerinde Çalışıyor
400 Beygir Gücündeki 2023 Nissan Z Tanıtıldı!
Fiyat performans modeli Xiaomi Redmi 10 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Xiaomi Mi 11T ailesi için ilk sızıntılar gelmeye başladı!
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Oppo Reno5 vs Galaxy A72 | Daha pahalısı daha mı iyi?
Oppo A74 almak için 5 önemli neden
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Oppo Reno5 vs Galaxy A72 | Daha pahalısı daha mı iyi?
Oppo A74 almak için 5 önemli neden
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.