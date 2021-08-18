Fiyat performans modeli Xiaomi Redmi 10 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 tanıtıldı. İşte Redmi’nin yeni fiyat performans modeli Redmi 10’un tüm özellikleri ve fiyatı.

Geçtiğimiz günlerde tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıkan Redmi 10, bugün resmi olarak tanıtıldı ve tüm özelliklerini duyurmuş oldu. Yine fiyatına göre gayet iyi özellikler sunan yeni Redmi modeli, bu sene de kullanıcıların ilgi odağı olacak gibi duruyor. Gelin hiç vakit kaybetmeden Redmi 10’un tüm özelliklerine göz atalım. İşte Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı.

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Redmi 10 tüm özellikleri!

Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi, yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 10‘u tanıttı. İlk olarak baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile karşılayan Redmi 10, bu ekranda 90Hz‘e kadar yenileme hızı sunabiliyor. 1080p çözünürlükte görüntüler sunan bu LCD ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranı da sunuyor. Yine ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Redmi 10, arka tarafında rakipleri gibi dörtlü kamera grubunu barındırıyor.

Ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensörü kullanan Redmi 10, bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. Diğer iki kameranın birisi 2MP‘lik makro sensör iken, diğeri yine 2MP‘lik bir derinlik sensörü. Yani Redmi 10 kamera tarafında rakiplerinin canını sıkacak diyebiliriz.

Performansını MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Redmi 10, bu işlemciyi 4GB ve 6GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Redmi 10, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik devasa bataryasından alıyor. Bu batarya ise 18W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak cihazın kutusundan 22,5W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

Ek olarak çift hoparlör, 3.5mm jak girişi, yana monte parmak izi sensörü, yüz kilidi gibi özellikler sunan Redmi 10 işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanıyor. Şimdi gelin Karbon Grisi, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Redmi 10’un fiyatına göz atalım.

Redmi 10 fiyatı!

Tanıtılması ile birlikte fiyatını da gözler önüne süren Redmi 10, gerçekten uygun fiyatlı bir model. Üç farklı versiyon ile karşımıza çıkan Redmi 10, ilk sürüm olan 4GB / 64GB‘lık model için 180 Dolar fiyat etiketi taşıyor. Devamında 4GB / 128GB‘lık model 200 Dolar fiyat ile gelirken, 6GB / 128GB‘lık en üst versiyon ise 220 Dolar fiyat etiketine sahip. 20 Ağustos‘ta satışta olacak olan Redmi 10 bakalım satışlarda nasıl bir başarı elde edecek. Sizce Redmi 10 nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.