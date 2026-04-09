Xiaomi dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Redmi, merakla beklenen yeni modeli Redmi K90 Max tasarımını resmi sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımla birlikte cihazın sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda beraberinde tanıtılacak olan Redmi K Pad 2 tableti de gün yüzüne çıktı. Peki, yeni amiral gemisi ve tablet kullanıcılara neler sunuyor?

Redmi K90 Max tasarımı ve soğutma performansı

Resmi paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Redmi K90 Max, özellikle oyun odaklı ve yüksek performans beklentisi olan kullanıcıları hedefleyen bir yapıyla geliyor. Uzay Gümüşü adı verilen özel bir renk seçeneğiyle sergilenen telefon, arka tarafında düz bir panel yapısını benimsiyor. Ancak cihazın asıl fark yaratan noktası, arka kısmında yer alan devasa soğutma ızgarası ve hava tahliye kanalları oluyor.

Şirket, Redmi K90 Max modelinde kullanılan dahili soğutma fanının piyasadaki rakiplerinden çok daha büyük olduğunu vurguluyor. Bu aktif soğutma sistemi sayesinde telefonun iç sıcaklığının sadece 100 saniye içerisinde 10 dereceye kadar düşebildiği iddia ediliyor. Bu tür bir soğutma çözümü, özellikle uzun süreli oyun seanslarında işlemcinin ısınarak performans düşürmesini (thermal throttling) engellemek adına kritik bir önem taşıyor.

Dahili bir fan mekanizmasına sahip olmasına rağmen Redmi K90 Max, dayanıklılık tarafında da geri kalmıyor. Cihazın IP69 sertifikasına sahip olacağı belirtiliyor. Bu değer, telefonun sadece suya değil, yüksek basınçlı ve sıcak su püskürtmelerine karşı da dirençli olduğunu gösteriyor. Bir oyun telefonunda bu denli yüksek bir koruma standardı görmek oldukça şaşırtıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cihazın arka panelinde çift kamera kurulumu yer alırken, tasarım hatları genel olarak serinin diğer üst segment modellerini anımsatıyor. Kamera modülünün hemen altına yerleştirilen ek hava çıkış menfezi, fanın tahliye ettiği sıcak havayı hızlıca gövdeden uzaklaştırarak anakartın serin kalmasını sağlıyor. Görünüşe göre Redmi K90 Max, performans sınırlarını zorlamak isteyenler için geliştirilmiş.

Redmi K Pad 2 özellikleri ile amiral gemisi tablet deneyimi

Lansman etkinliğinin bir diğer yıldızı ise Redmi K Pad 2 olacak. Kompakt yapısına rağmen son derece güçlü donanımlarla donatılan bu tablet, 8,8 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran tarafındaki en büyük sürpriz ise 165Hz tazeleme hızı oluyor. Bu yüksek yenileme hızı, hem arayüz geçişlerinde hem de destekleyen oyunlarda alışılmışın dışında bir akıcılık vadediyor.

Performans tarafında ise Redmi K Pad 2, MediaTek’in en güçlü yonga setlerinden biri olan Dimensity 9500 ile güçlendiriliyor. Amiral gemisi sınıfındaki bu işlemci, tabletin hem yüksek grafikli oyunlarda hem de ağır çoklu görev süreçlerinde takılmadan çalışmasını sağlıyor. Kompakt boyutları sayesinde Redmi K Pad 2, taşınabilir bir oyun istasyonu arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek gibi duruyor.

Üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan tablet, modern tasarımı ve ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Çin pazarında bu ayın sonunda tanıtılacak olan Redmi K90 Max ve yeni tablet, şimdiden ön rezervasyon sürecine girdi. Her iki cihazın da global pazara hangi isimle ve ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

İlginizi Çekebilir: Müjdeli haber geldi! Galaxy S26 yapay zeka özellikleri eski telefonlara da gelecek mi?

