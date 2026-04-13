POCO X7 Pro ve POCO X8 Pro, benzer segmentte konumlanan ancak bazı kritik noktalarda ayrışan iki model. Tasarım tarafında X7 Pro plastik kasa ve 195 gram ağırlık sunarken, POCO X8 Pro metal kasaya geçiş yapıyor ve 201 gram ağırlığa çıkıyor. X8 Pro daha kompakt ölçülere sahip olsa da ağırlık artışı hissedilebilir. Her iki modelde de IP68 sertifikası bulunması, dayanıklılık açısından eşit bir temel sunuyor.

Ekran tarafında iki cihaz da 6.5–6.7 inç bandında AMOLED panel, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak POCO X8 Pro, 3500 nit parlaklık değeriyle X7 Pro’daki 3200 nit seviyesinin üzerine çıkıyor. Ayrıca M10 panel kullanımı, özellikle renk doğruluğu ve verimlilik tarafında teknik bir avantaj oluşturuyor. Bu fark günlük kullanımda sınırlı hissedilse de dış mekan performansında öne çıkabilir.

Performans tarafında POCO X8 Pro, MediaTek Dimensity 8500 Ultra ile gelirken X7 Pro’da Dimensity 8400-Ultra yer alıyor. GPU tarafında da X8 Pro’nun daha güçlü bir yapı sunduğu görülüyor. Her iki modelde de 8GB ve 12GB RAM seçenekleri mevcut. Ancak uzun süreli kullanım, oyun performansı ve termal denge açısından POCO X8 Pro daha güncel bir platforma sahip.

Yazılım ve güncelleme desteği önemli bir ayrım noktası. X7 Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile gelirken 3 Android sürümü ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sunuyor. POCO X8 Pro ise Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor ve 4 Android sürümü ile 6 yıl güvenlik güncellemesi vadediyor. Bu durum, cihazın kullanım ömrü açısından X8 Pro’yu daha sürdürülebilir hale getiriyor.

Kamera tarafında iki model de 50 MP Sony IMX 882 ana sensör kullanıyor ve kağıt üzerinde benzer sonuçlar vadediyor. 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP ön kamera yine iki modelde ortak. Video tarafında arka kamera 4K 60 fps desteklerken, ön kamerada POCO X8 Pro’nun 1080p 60 fps sunması küçük bir fark yaratıyor.

Batarya ve bağlantı özelliklerinde POCO X8 Pro daha güncel bir profil çiziyor. 6500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj sunarken, X7 Pro 6000 mAh ve 90W ile geliyor. İlginç şekilde X7 Pro daha kısa sürede şarj oluyor. Her iki modelde 27W ters şarj mevcut. Bağlantı tarafında ise X8 Pro, Bluetooth 6.0 desteğiyle X7 Pro’daki 5.4 versiyonuna göre daha yeni bir standart sunuyor. Bu farklar küçük görünse de uzun vadeli kullanımda belirleyici olabilir.

