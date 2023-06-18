Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ü bu yıl Ekim ayında 2023 Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde duyurması bekleniyor. Söylentiler, Snapdragon 8 Gen 3’e sahip ilk telefonların bu yılın Kasım ayı başlarında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Xiaomi 14 serisi, bu yeni yonga setini öne çıkaran ilk telefonlardan biri olacak. Çinli sızıntı devi Digital Chat Station’dan yeni bir sızıntı, Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin de SD8G3 çipli bir telefon çıkaracağını ortaya çıkardı.

Hatırlamak gerekirse Redmi, Aralık 2022’de Redmi K60e, Redmi K60 ve Redmi K60 Pro’yu içeren Redmi K60 serisini tanıttı. Bu akıllı telefonlar, sırasıyla Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setlerinden güç alıyordu.

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Redmi K70 serisinin birden fazla akıllı telefon içermesi muhtemeldir. Digital Chat Station’a göre seride Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip bir telefon yer alacak. Bu nedenle, K60 Pro’nun halefi olan Redmi K70’in bu özel yonga seti ile gelmesi muhtemel görünüyor.

K60 Pro, Çin pazarına özel kaldı. Bu nedenle K70 Pro’nun Çin dışındaki pazarlarda piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Şu anda Redmi K70 serisinin teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Raporlar, Snapdragon 8 Gen 3’ün 3,75 GHz’de çalışan bir Cortex X4 çekirdeği, 3,0 GHz’de çalışan beş Cortex-A720 çekirdeği ve 2,0 GHz’de çalışan iki Cortex-A520 çekirdeğinden oluşacağını gösteriyor. Çipin Geekbench ve AnTuTu gibi kıyaslama platformlarında etkileyici puanlar verdiği görüldü. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde SD8G3 sırasıyla 2563 ve 7256 puan aldı. Ayrıca çip, AnTuTu’da 1.771.106 puan elde etti.