Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini daha çok giriş ve orta segmentteki modellerine odaklanarak dağıtmaya devam ediyor. Son olarak 6 modele daha Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi sunulacak.

Bu güncellemelerle birlikte söz konusu 6 modele Android 13 işletim sisteminin güzelliklerini ve yeniliklerini sunmuş olacak. Android 14’ün tanıtımından önce Xiaomi’nin MIUI 14 güncellemesini daha çok cihaza ulaştırmayı planladığı görülüyor.

Redmi Note 11 Pro 5G V14.0.1.0.TKCEUXM (veux)

Redmi 10C V14.0.2.0.TGEMIXM (fog)

Redmi Note 11 V14.0.1.0.TGCINXM (spes)

Redmi Note 11 NFC V14.0.1.0.TGKEUXM (spesn)

POCO M4 Pro 5G V14.0.1.0.TGBRUXM, V14.0.1.0.TGBTRXM, V14.0.1.0.TGBTWXM (evergreen)

Redmi 10 V14.0.3.0.TKUEUXM (selene)

Peki, MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlik sayesinde, yeni arayüzün önemli özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Artık sistem izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca, Xiaomi’nin foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, özellikle çok oyunculu oyunlar gibi uygulamaların çalışmasını hafifleten ve üçüncü parti uygulamaların enerji tüketimini yüzde 22 oranında azaltan bir yenilik sunuluyor.

Şirket, sistem performansının önemli ölçüde geliştirildiğini iddia ediyor. Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında artırılırken, enerji tüketiminde yüzde 16’lık bir iyileştirme sağlanıyor. MIUI 14’ün bir önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı da belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: POCO M4 Pro 5G için MIUI 14 güncellemesi Yayında!



MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az alan kaplayan bir arayüz sunuyor. Bu yeniliklerin özellikle Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellere odaklandığına dikkat çekmek önemlidir.

Yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik de MIUI 14 ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde ana ekrana farklı semboller ekleyerek daha canlı bir tema oluşturmak mümkün hale geliyor.