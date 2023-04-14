Xiaomi, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonları Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu haftanın başlarında yayınlanan ilk rapora göre, yakında çıkacak iki Xiaomi cihazının IMEI veritabanında 23078PND5G ve 23078PND5C model numaraları bulunuyor. İlk cihaz küresel pazarda Xiaomi 13T Pro olarak piyasaya sürülecek, ikincisi ise Çin pazarında Redmi K60 Ultra adıyla satışa sunulacak. Son gelen bilgilere göre, Xiaomi 13T Pro artık Avrasya Ekonomi Komisyonu (ECC) tarafından onaylandı.

EEC, Xiaomi 13T Pro’nun Avrupa pazarına sürüleceğine işaret eden önemli bir belgedir. Şu anda Xiaomi 13T hakkında bir bilgi mevcut değil.

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Redmi K60 Ultra’nın Xiaomi 13T Pro’dan önce piyasaya sürüleceğine dair söylentiler yaygın. K60 Ultra’nın bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu, 13T Pro’nun bu yılın Ekim ayında küresel pazarda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Geçen yılki Xiaomi 12T Pro ve Redmi K50 Ultra aynı tasarım ve özelliklere sahipti, ancak ana kamera bölümleri farklıydı. Bu nedenle, 13T ve K60 Ultra arasında bir fark olması muhtemel.

Redmi K60 Ultra’nın 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı üreten bir OLED panel ile donatılmış olacağı ve ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Söylentilere göre, cihaza güç veren şey Dimensity 9200 yonga seti olacak. K60 Ultra’nın pil boyutu hakkında bilgi yok, ancak 100W şarjı destekleyeceği söyleniyor. Bu özelliklerin Xiaomi 13T Pro’da da olması bekleniyor.