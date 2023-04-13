Redmi son zamanlarda küresel pazarda birkaç yeni 4G akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunlar arasında Redmi Note 12 4G ve Note 12 Pro 4G de yer alıyor. Bu telefonlar, uygun bir fiyat etiketi ile dengeli bir seçenek arayanlar için harika. Görünüşe göre Xiaomi alt markası, FCC sertifikasyon sitesinde yeni bir akıllı telefon ortaya çıktığı için tüketicilere 4G segmentinde daha fazla seçenek sunmayı planlıyor. İşte ayrıntılar.

İçindekiler Redmi 23053RN02L yakın olabilir

Redmi 23053RN02L yakın olabilir

GoAndroid tarafından tespit edildiği üzere, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) web sitesinde 23053RN02L model numaralı yeni bir Redmi akıllı telefon ortaya çıktı. Listeleme, telefonla ilgili pek çok ilginç ayrıntıyı ortaya koymasa da yetkili makam tarafından paylaşılan belgeler bunun bir 4G akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Listelemeye göre Redmi akıllı telefon çift bant WiFi, 12vdc’ye kadar adaptörle uyumluluk ve 2.8Vdc Li-ion pil özelliklerine sahip. Cihaz 55W GaN şarj cihazı olan MDY-12-EA adaptör ile test edilmiştir. Kutudan çıkan cihaz, Android 14 tabanlı MIUI 13’ü çalıştırıyor. Redmi akıllı telefonun pazarlama adı şu anda bilinmemekle birlikte, yakın gelecekte daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: 2500 TL Farkla Hangisi Alınır? | realme GT 2 Pro vs Xiaomi 12T Pro

Bir 4G akıllı telefon olan Redmi 23053RN02L’nin iyi özelliklere sahip orta sınıf veya bütçeye uygun bir akıllı telefon olarak gelmesini bekleyebiliriz. Telefon büyük bir ekrana ve çift kamera kurulumuna sahip bir bataryaya sahip olabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi Redmi kısa bir süre önce Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranlı Note 12 Pro 4G’yi Avrupa’da piyasaya sürdü. Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden güç alan cihaz, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil bulunmaktadır.