Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Redmi K60 serisini geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürmüştü. Markanın K60 Ultra modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Redmi K50 Ultra’nın halefi olarak gelmesi bekleniyor. Geçen ay Digital Chat Station, K60 Ultra’nın bazı önemli bilgilerini sızdırmıştı. Şimdi ise Wisdom Pikachu, yaklaşmakta olan Redmi K60 Ultra modeli hakkında detayları paylaştı.

Wisdom Pikachu’ya göre Redmi K60 Ultra, DCS tarafından da doğrulanan 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K ekranla gelecek. Weibo kullanıcısından gelen yeni bilgiler, akıllı telefonun gücünü MediaTek’in henüz duyurulmamış olan ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Dimensity 9200+ işlemcisinden alacağını ekliyor. Cihazın ayrıca 120W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor. Ayrıca Wisdom Pikachu, Redmi K60 Ultra’nın 2022’nin üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz-Eylül arasındaki dönemde piyasaya çıkacağını belirtiyor.

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Şu anda Redmi K60 Ultra hakkında ek bir bilgi yok. Öte yandan Xiaomi’nin alt markası bugün Avrupa’da Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G akıllı telefonlarını duyurdu. Her ikisi de bir FHD+ AMOLED ekrana sahiptir; birincisi 90Hz yenileme hızına sahipken ikincisi 120Hz’de maksimuma çıkar. En son teklifler, arkada 108MP birincil ve 8MP ultra geniş açılı kamera sensörlerine sahip. Muhtemelen K60 Ultra’da daha gelişmiş kamera yer alacak.

Türkiye pazarına POCO markası ile gelmesi beklenen bu telefonun fiyatının ne kadar olacağı şimdilik bilinmiyor. Bakalım OPPO, Vivo ve Samsung gibi isimler bu telefonun karşısına hangi modeli konumlandıracak? Bekleyip göreceğiz.