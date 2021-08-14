Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Bu videomuzda orta üst segmentin aslında en kıyasıya rekabet içerisinde olan modelleri Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ı karşılaştırıyoruz. Kendi fikirlerimizle beraber hangisinin daha alınabilir olduğunu konuşuyoruz.
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TASARIM
Tasarım detaylarına girdiğimizde hafiflik, incelik ve kalite algısının daha yüksek olduğu Mi 11 Lite, rakibi Galaxy A52’nin önüne geçiyor. Arka kapağının buzlu cam şeklinde olması daha premium bir hissiyat oluştururken, ağır telefon kullanmak istemeyenler için biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A52 ise Galaxy S21 serisine benzer bir deri görünmlü arka kapak tasarımı ile kamera çerçevesini gizlemiş biçimde bizleri karşılıyor. Ek olarak sunduğu IP67 sertifkasıyla bilikte suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan model bu konuda Mi 11 Lite’ın önüne geçiyor.
EKRAN
Bu konuda Xiaomi Mi 11 Lite sunduğu özellikler ile bir adım öne geçiyor. 1.07 milyar renk gösterebilmesi 10 bit ekran derinliği sunabilmesi gibi ekstra özellikler Galaxy A52’de bulunmuyor. İki telefonun ekranının 90Hz ekran tazeleme sunması akıcı bir deneyim sunarken Mİ 11 Lite, Galaxy A52’ye göre daha ince çerçevelere sahip olmasıyla daha iyi kontrol edilebilir durumda. Samsung kendisi bir panel üretici olmasına rağmen Mi 11 Lite sunduğu diğer ekstra donanımlarla ekran tarafının galibi oluyor.
PERFORMANS
Mi 11 Lite içerisinde Snaprdagon 732G işlemcisi, Galaxy A52 ise Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Günlük kullanımda ve oyunlarda neredeyse aynı şekilde performasn gösteren bu işlemciler sentetik terstlerde de aralarında 5-10 puanlık bir fark oluşturuyor. RAM VE ROM tarafında da 8/128 lik modelleri bulanbilen telefonlardan isterseniz Mi 11 Lite’ı 6/128 olarak da satın alabiliyorsunuz. Ancak yazılım tarafında Samsung OneUI 3 ile Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha stabil olması sebebiyle artı puan almayı başarıyor.
KAMERA
Kamera tarafında ise iki modelde orta-üst segmentte en başarılı modellerden. Mi 11 Lite 6 katmanlı lense sahip olması sebebiyle ışığı daha iyi alabiliyor ve daha doğru renkler sunmasına yardımcı olabiliyorken Galaxy A52 ise bu segmentte OIS bulunmasıyla dikkat çekiyor. Mi 11 Lite’da OIS bulunmaması video ve fotoğraf çekimlerine de yansıyor. Titreşimsiz ve sallantısız video sunabilmesiyle Galaxy A52 kamera tarafında öne geçiyor. Ek olarak kamera yazılımının da Galaxy A52’de daha iyi olması sunulan fotoğraflarında daha iyi çıkmasını sağlıyor.
BATARYA
Mi 11 Lite, hem çok hafif hem de ince bir telefon olmasına karşın 4250 mAh büyüklüğünde bir batarya sunabiliyor. Galaxy A52 ise 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ancak aralarındaki fark şu ki Mi 11 lite kutu içerisinden 33W hızlı şarj aleti sunabiliyor. Galaxy A52 ise 25W hızlı şarj desteği olmasına rağmen kutudan 15W hızlı şarj aletiyle geliyor. Haliyle daha yavaş şarj oluyor. Gün içersinde strandart kullanımda ikisi de neredeyse aynı şekilde pil tüketimine sahipken fizikende büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy A52 bir adım öne çıkabiliyor. Ancak iki telefonun da size 1 günü çok rahat bir şekilde çıkarabileceğini söyleyebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note sahipleri ve sevenleri için kötü haber!
Samsung genelde Ağustos aylarında Galaxy Note serisinin tanıtımını yapardı. Ancak bu sene Samsung geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde markanın yıldızı Note serisini değil de katlanabilen akıllı telefonlarının tanıtımını yaptı.
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Aslında detaylara indiğimizde Z Fold 3‘ün iç ekranını açtığınızda Note 20 Ultra’nın size sunduğu 6.7 inçlik ekrandan daha büyük olarak 7.6 inçlik bir ekran sunuyor. Ön ekranında ise 6.2 inçlik ekran sizlerle beraber. Hal böyle olunca da S Pen kullanımının ekran ne kadar büyükse o kadar daha rahat kullanıma sunulması anlamına geliyor. Daha öncesinde Şubat ayında tanıtımı yapılan yeni Galaxy S serisinin en büyük üyesi Galaxy SS21 Ultra’da S Pen desteğine sahip olmuştu. Bu sebeple de insanlar “acaba artık Galaxy Note serisi olmayacak mı?” sorusunu düşünmeye başladılar. Çünkü Galaxy Note serisini özel kılan başlıca özellik S Pen desteği olarak görülüyordu.
Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 20 S Pen kalemler Z Fold 3 ile çalışacak mı?
Ne yazık ki Note 20 serisinde veya diğer Note ailelerinde bulunan S Pen kalemler Z Fold 3 ile beraber çalışmayacak. Görünüşe göre Samsung farklı aksesuarlardan da kendisine yeni bir para kazanma, kar etme amacında olabilir. Hem Z Fold 3 a özel kalem ucunu, hem de S Pen Fold Edition’ı Flip Cover kılıfıyla beraber satışa çıkarttı. Bu hamlesiyle beraber Galaxy Note serisinin tamamen rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz.
Galaxy Z Fold 3 S Pen Edition ve S Pen Pro arasında ne farklar var?
Aralarındaki farklar aslında kolayca anlaşılabilir durumda. Bluetooth bağlantısı yalnızca S Pen Pro’da mevcut. Z Fold 3 S Pen Edition çok daha hafif ve daha kısa olmasıyla kolayca fark edilebiliyor. Her ikisi de geri çekilebilir uçlara sahip; yani çizim yaptığınız zaman belirli bir bastırma hassasiyeti mevcut. Ek olarakS Pen Fold Edition ve S Pen Pro prob uçları, Galaxy Note 20 veya Note 20+ ile kullanılan kalemden daha yumuşak uçlara sahip. Normal Note kalemi ile karşılaştırıldığında başka bir koruma katmanı olduğu anlamına geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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