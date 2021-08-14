ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite

Bu videomuzda orta üst segmentin aslında en kıyasıya rekabet içerisinde olan modelleri Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ı karşılaştırıyoruz. Kendi fikirlerimizle beraber hangisinin daha alınabilir olduğunu konuşuyoruz.

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TASARIM

Tasarım detaylarına girdiğimizde hafiflik, incelik ve kalite algısının daha yüksek olduğu Mi 11 Lite, rakibi Galaxy A52’nin önüne geçiyor. Arka kapağının buzlu cam şeklinde olması daha premium bir hissiyat oluştururken, ağır telefon kullanmak istemeyenler için biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A52 ise Galaxy S21 serisine benzer bir deri görünmlü arka kapak tasarımı ile kamera çerçevesini gizlemiş biçimde bizleri karşılıyor. Ek olarak sunduğu IP67 sertifkasıyla bilikte suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan model bu konuda Mi 11 Lite’ın önüne geçiyor.

EKRAN

Bu konuda Xiaomi Mi 11 Lite sunduğu özellikler ile bir adım öne geçiyor. 1.07 milyar renk gösterebilmesi 10 bit ekran derinliği sunabilmesi gibi ekstra özellikler Galaxy A52’de bulunmuyor. İki telefonun ekranının 90Hz ekran tazeleme sunması akıcı bir deneyim sunarken Mİ 11 Lite, Galaxy A52’ye göre daha ince çerçevelere sahip olmasıyla daha iyi kontrol edilebilir durumda. Samsung kendisi bir panel üretici olmasına rağmen Mi 11 Lite sunduğu diğer ekstra donanımlarla ekran tarafının galibi oluyor.

PERFORMANS

Mi 11 Lite içerisinde Snaprdagon 732G işlemcisi, Galaxy A52 ise Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Günlük kullanımda ve oyunlarda neredeyse aynı şekilde performasn gösteren bu işlemciler sentetik terstlerde de aralarında 5-10 puanlık bir fark oluşturuyor. RAM VE ROM tarafında da 8/128 lik modelleri bulanbilen telefonlardan isterseniz Mi 11 Lite’ı 6/128 olarak da satın alabiliyorsunuz. Ancak yazılım tarafında Samsung OneUI 3 ile Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha stabil olması sebebiyle artı puan almayı başarıyor.

KAMERA

Kamera tarafında ise iki modelde orta-üst segmentte en başarılı modellerden. Mi 11 Lite 6 katmanlı lense sahip olması sebebiyle ışığı daha iyi alabiliyor ve daha doğru renkler sunmasına yardımcı olabiliyorken Galaxy A52 ise bu segmentte OIS bulunmasıyla dikkat çekiyor. Mi 11 Lite’da OIS bulunmaması video ve fotoğraf çekimlerine de yansıyor. Titreşimsiz ve sallantısız video sunabilmesiyle Galaxy A52 kamera tarafında öne geçiyor. Ek olarak kamera yazılımının da Galaxy A52’de daha iyi olması sunulan fotoğraflarında daha iyi çıkmasını sağlıyor.

BATARYA

Mi 11 Lite, hem çok hafif hem de ince bir telefon olmasına karşın 4250 mAh büyüklüğünde bir batarya sunabiliyor. Galaxy A52 ise 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ancak aralarındaki fark şu ki Mi 11 lite kutu içerisinden 33W hızlı şarj aleti sunabiliyor. Galaxy A52 ise 25W hızlı şarj desteği olmasına rağmen kutudan 15W hızlı şarj aletiyle geliyor. Haliyle daha yavaş şarj oluyor. Gün içersinde strandart kullanımda ikisi de neredeyse aynı şekilde pil tüketimine sahipken fizikende büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy A52 bir adım öne çıkabiliyor. Ancak iki telefonun da size 1 günü çok rahat bir şekilde çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

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