Uzun süren bekleyişin ardından Redmi K60 Ultra, nihayet 14 Ağustos’ta Çin’de piyasaya sürüldü. Telefonun satışa çıkmasıyla birlikte sadece 5 dakika içinde gerçekleşen satış rekoru ise dikkatleri üzerine çekti. Redmi, K60 Ultra’nın 16 Ağustos’ta başlayan satışında 5 dakikada tam 220.000 adetten fazlasını sattığı CEO Lu Weibing tarafından duyuruldu. Bu etkileyici başarı, özellikle cihazın fiyat aralığındaki telefon satışları için yeni bir çıtayı temsil ediyor. İşte Redmi’nin yeni canavarının dudak uçuklatan başarısı!

Redmi K60 Ultra 5 Dakikada 220.000’den Fazla Satışla Rekor Kırdı!

Xiaomi Grubu Başkanı Lu Weibing, Weibo platformunda bu etkileyici başarıyı kutlamak için “Kim 2599’dan savaşmaya cesaret edebilir!” (Cihazın 2599 Yuan olduğuna atıfta bulunuyor) sözleriyle seslendi. 5 dakika içinde 220.000 adetten fazla satılması, saniyede yaklaşık 733 adet veya dakikada 44.000 adet gibi dudak uçuklatan bir hızı ifade ediyor. K60 Ultra, 12GB+256GB depolama seçeneğiyle 2.599 yuan’dan başlıyor ve sunulan özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat sunuyor.

Redmi K60 Ultra, Dimensity 9200+ işlemcisi tarafından destekleniyor ve 1,77 milyon puanın üzerinde AnTuTu skoruyla üst seviye amiral gemileri arasına adını yazdırıyor. Ana kamera olarak 50MP Sony IMX800 sensörü kullanılırken, 8MP ultra geniş açılı bir birim ve 2MP makro kamerasıyla da cihaz çok yönlü bir kamera sistemine sahip.

Telefonun dayanıklılığı da göz ardı edilmiyor. 5000mAh pil kapasitesiyle donatılan K60 Ultra, 120W hızlı şarjı destekliyor ve IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikalarına sahip. Ön yüzde ise, 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan ortalanmış nokta çentikli OLED ekran dikkat çekiyor. Ekranın 2.880Hz PWM frekansı ve 2.600 nit tepe parlaklık seviyesi ise kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Heyecan verici bir şekilde, Xiaomi’nin Redmi K60 Ultra’yı küresel pazar için Xiaomi 13T Pro olarak yeniden adlandırabileceği yönünde dedikodular dolaşıyor. Bu olası yeni adlandırma, K60 Ultra’nın etkileyici özelliklerini ve performansını Çin sınırlarının ötesindeki kullanıcılarla buluşturabileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Satış rekorları kıran ve etkileyici özelliklere sahip Redmi K60 Ultra, akıllı telefon piyasasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Vivo cephesinin de alt markası olan iQOO ile bu denli yüksek özelliklere sahip bir cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bizler de Vivo gibi devlerin Redmi’ye yanıtını merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro’yu Haşat Etmeye Geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi K60 Ultra’nın başarısı tesadüf mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!