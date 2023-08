Samsung’un katlanabilir telefonlarına dair heyecan sürerken, gözler şimdiden Galaxy S24 serisine çevrildi. Henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, Samsung’un yeni telefonlarını 2023’ün Ocak sonu veya Şubat başı gibi piyasaya sürmesi bekleniyor. Serinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra için ise gelişmiş kamera ve ekran özelliklerine dair yeni söylentiler dikkat çekiyor. Galaxy S24 Ultra rakiplerini toprağa gömmeye geliyor!

Galaxy S24 Serisinin Beklentileri Yükseliyor!

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla Galaxy S24 Ultra’nın 3x optik yakınlaştırmalı 50MP sensörle gelebileceği bilgisini paylaştı. Bu sensör, 0.7μm piksel boyutuna ve 1/2.52″ sensör büyüklüğüne sahip olabilir. Bu sayede Galaxy S24 Ultra zifiri karanlıktan tutun, en karanlık gecelere kadar her koşulda fotoğraf çekmeyi sevenleri memnun edecek.

Samsung, halihazırda Galaxy S23 serisinde Sony IMX sensörlerini kullanıyor. Ancak bu yeni söylenti, Samsung’un kendi zoom lens sensörlerine geçiş yapabileceğini gösteiyor. Bu yeni nesil sensörle fotoğraf kalitesinde önemli bir artış beklenebilir. Yani Samsung kendi HMX sensörlerini Galaxy S24 Ultra’nın zoom kamerasında kullanarak ciddi bir sıçrayış yapmayı planlıyor olabilir.

Ayrıca Galaxy S24 serisinde önemli bir ekran iyileştirmesi de bekleniyor. M13 OLED adı verilen bir OLED panele sahip olması beklenen seri, değişken ekran yenileme hızını çok daha efektif kullanarak pil ömrü konusunda Galaxy S23’lerden bile iyi olabilir. Bununla birlikte M13 OLED’in renk üretme kapasitesinin ve parlaklığının da şaşırtıcı olacağı konuşuluyor.

Ekran ve kamera iyileştirmelerinin yanı sıra, Galaxy S24 serisi muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine de sahip olacak. Daha önce Galaxy S23 serisi için işbirliği yapan Samsung ve Qualcomm, Galaxy S24’ün performansı için de yakından çalışarak hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3’ü bu modelde kullanabilir. Ayrıca, telefonların 8GB ile 12GB RAM arasında değişen versiyonları bulunacağı da söyleniyor.

Galaxy S24 serisinin One UI 6.0 sürümüyle kullanıcıları sunulması muhtemel. Android 14 tabanlı One UI 6 beta sürümü zaten Galaxy S23 kullanıcılarına sunuldu. One UI 6’nın hızlı ayarlardan emojilere birçok yenilik getirdiği zaten kesinleşmişken, Galaxy S24 serisinde de bu güncellemeyi görmemiz muhtemel. Ancak, One UI 6.1 sürümünün zamanlaması, Galaxy S24’lerin bu sürüme yetişmesini sağlayabilir.

Şu an için Galaxy S24 serisinin fiyatlandırması hakkında net bir bilgi yok. Ancak, S24+ modelinin serinin bir parçası olmayabileceği iddiaları, temel modelin fiyatını etkileyebilir. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S23 serisi Şubat ayında 800 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmüştü.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.