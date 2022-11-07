Xiaomi 13 serisinin Çin’de Kasım sonu veya Aralık başında duyurulacağına dair söylentiler bulunuyor. Xiaomi 13 serisinin duyurulmasının ardından Çinli şirketin odağını Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60 Gaming gibi en az üç model içermesi muhtemel olan Redmi K60 serisine kaydırması bekleniyor. Sızıntıları genelde doğru çıkan Digital Chat Station’ın yeni sızıntısı, Redmi K60 serisinin kameraları hakkında önemli bilgileri ortaya çıkardı.

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Redmi K60 serisindeki cihazlardan biri OIS destekli 64 MP ana kameraya sahip olacak. Diğer model ise ana kamera olarak OIS destekli 50 MP kameraya sahip olacak. Redmi K60’ın 64 MP Sony IMX686 ana kamerasına sahip olacağı, Redmi K60 Pro’nun ise 50 MP birincil kamerası olacağı tahmin ediliyor.

Redmi K60’ın delikli tasarıma sahip düz bir Amoled ekranla gelmesi bekleniyor. MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ve 67W hızlı şarjı destekleyecek 5.500mAh pil ile çalıştırılması muhtemel.

Redmi K60 ile karşılaştırıldığında, Redmi K60 Pro daha iyi bir yonga seti, üstün bir ana kamera ve daha hızlı bir şarj çözümü ile donatılmış olarak gelebilir. Redmi K60 Gaming’in 2K çözünürlük, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 100W şarj sunan bir AMOLED panel ile gelmesi bekleniyor.

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