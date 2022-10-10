Xiaomi’nin alt markası Redmi yeni telefon serisi Redmi K60 ile sektöre damga vuracak. Yeni cihazlar özellikle hızlı şarj ve batarya konusunda devrim yaratma iddiası ile geliyor. Geçen sene yaz aylarında özellikle K50 serisi için çalışmalarını sürdüren şirket, nihayet yeni modellerle serinin yelpazesini genişletecek. Şimdi hep beraber telefon serisinin dikkat çekici özelliklerine beraber bakalım.

Redmi K60 Serisi Hızlı Şarj Performansı İle Gelecek !

Bu sabah, Digital Chat Station yeni bir telefon serisi hakkında birkaç ayrıntı açıkladı. Bu serinin içindeki akıllı telefonlardan biri 67W kablolu + 30W kablosuz ve 120W kablolu + 30W kablosuz olmak üzere iki farklı versiyon ile geleceği iddia ediliyor. Bu modelin serideki K60 olduğunu düşünüyoruz.

Önceki sızıntılar, serinin Snapdragon 8+ Gen 1 ve yakında çıkacak Snapdragon 8 Gen 2 yonga setlerine sahip telefonları içereceğinden bahsetmişti. Dizideki en üst düzey teklif, 2K ekran paneliyle piyasaya sürülecek. Ayrıca Sony IMX766 sensörünün değiştirilmiş bir versiyonu olan 50MP ana kamera sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Seri ayrıca bir ekran altı parmak izi sensörü ve bazı etkileyici hızlı şarj teknolojisi içerebilir.

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