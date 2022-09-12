Bir YouTuber 9 Eylül 2022’de sosyal medyada, Redmi 6A akıllı telefonunun teyzesinin uyurken yatağın yanında patladığını ve öldüğünü iddia etti ve Xiaomi’nin trajik olayla ilgili bir soruşturma başlatmasını istedi.

MD Talk YT adlı YouTuber, Delhi-NCR bölgesindeki teyzesinin bariz bir pil patlamasından öldüğünü iddia etti ve parçalanan telefonun ekran görüntülerini ve teyzesinin o gece yatakta bir kan birikintisi içinde yattığını yayınladı.

“Dün gece teyzem ölü bulundu, Redmi 6A kullanıyordu, uyuyordu ve telefonu yüzünün yanında yastığın yanında tuttu ve bir süre sonra telefonu patladı. Bizim için kötü bir zaman. Bu bizim için bir sorumluluk. Desteklenecek bir marka” tweet’inde belirtildi.

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Xiaomi, etkilenen aileye ulaştıklarını ve konuyu incelediklerini tweetledi. Xiaomi Hindistan, şirket açıklamalarında müşteri güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, Xiaomi ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kurbanın akrabalarıyla iletişime geçmeye çalıştıklarını da sözlerini ekledi.

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