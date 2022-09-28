Redmi 10C, Xiaomi’nin giriş segmentine konumlandırdığı telefonlarından birisi. Peki yeni giriş seviyesi telefon neler sunuyor, yakından bakıyoruz.

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Tasarım olarak 169.6 x 76.6 x 8.3 mm boyutlarını sunan telefon yaklaşık olarak 190 gram ağırlığında. Ayrıca Grafit Grisi Nane Yeşili Okyanus Mavisi olarak üç farklı renkle satın alınabiliyor. Telefon ek olarak çift SIM ve microSD kartı da destekliyor.

Giriş segment telefonlarda standart olarak gördüğümüz ekranlardan birine sahip olan Redmi 10C, 6.71 inç IPS LCD ekranı bulunuyor. HD+ 720 x 1650 piksel çözünürlüğü sunarken 268 PPI piksel yoğunluğuna sahip oluyor. Kalın sayılabilecek çerçeveleri ile %82.0 ekran gövde oranı oluşturuyor. Ayrıca bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

İşin performans tarafına geldiğimizde ise Snapdragon 680 4G işlemcisi bizleri karşılıyor. Giriş segmentine yönelik işlemci olduğundan dolayı daha çok verimlilik yönü ağır basıyor. Adreno 610 grafik birimi eşlik eden telefonda 4GB RAM ve 128GB depolama bulunuyor. Android 11 ve MIUI 13 yazılımı bulunan telefon ayrıca sanal olarak +2GB RAM oluşturabiliyor.

Redmi 10C arka tarafta iki adet kameraya sahip. Bunlardan birisi 50MP ana kamerası, bir diğeri sie 2MP derinlik algılayıcı kamera olarak dikkat çekiyor. 50MP kamerasıyla isterseniz tam çözünürlük modunda fotoğraflar çekebiliyor. Maksimumda 1080p 30fps videolar çekebilen telefon, ön tarafta ise 5MP kamerası bulunuyor. Bu kamera ile de ışığın iyi olduğu anlarda güzel fotoğraflar çekerken, ışık azaldığında ise kumlanmalar oluşabiliyor. Ön tarafta da 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.

Ses konusunda ise giriş segmentinde olduğu gibi Redmi 10C’de de mono hoparlör bulunuyor. Ek olarak kulaklık girişi ile de multimedya tüketimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca FM Radyosu da bulunan telefon segmentindeki diğer telefonlara göre daha yüksek ses çıkışı sunabiliyor.

Redmi 10C, en güçlü yanını ise batarya ömrü ile gösteriyor. 5000 mAh bataryası bulunan telefon verimli işlemcisiyle birlikte 2 günü aşan bir batarya performansı verebiliyor. Kutudan 10W gücünde bir şarj aleti çıksa da telefon 18W hızlı şarjı destekliyor. Kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle 2 saati aşan bir sürede tam dolum sağlayabiliyor.

WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ağ bağlantılarına sahip olan telefon güncel olarak bağlantıda kalabiliyor. Akıllı saat ve kulaklıklar ile sorunsuz eşleşme yapabilirken internet bağlantısında da kullanıcısını üzmüyor.

Yerli üretim telefonlardan biri olan Redmi 10C iki farklı versiyon ile tüketicilerle buluşuyor; 4GB RAM/ 64GB depolama ve 4GB RAM/ 128GB depolama. 4400TL ile 4800TL arasında değişkenlik gösteren telefonu siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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