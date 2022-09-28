Bildiğiniz üzere Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro Plus ile birlikte Mayıs ayında Çin’de piyasaya sürülmüştü. Cihazın Çin dışındaki ülkelerde Poco X4 GT ve Redmi K50i isimleriyle tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Söz konusu telefon ilk çıkışından 4 ay sonra kendi ülkesinde farklı bir depolama değeri ile raflarda yerini aldı.

Redmi Note 11T Pro, Artık 512 GB Hafızaya Sahip Olacak

Redmi Note 11T Pro şimdi Çin’de yeni 8GB + 512GB değerinde bir versiyonla geliyor. Tahmin edersiniz ki yeni varyantın etiket değeri de değişti. Şu anlık sadece kendi ülkesinde bulunan cihaz, 290 dolar değerinde bir fiyat ile kullanıcılara sunuldu. Cihaz bellek özellikleri hariç selefi ile aynı teknik özelliklerde.

Redmi Note 11T Pro ve Pro+ Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Her iki telefonda 6.6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Full HD+ yani 2460×1080 piksel çözünürlük sunan bu ekranlar, 30 Hz ile 144 Hz arasında değişken bir yenileme hızına sahip.

Üst kısımdaki ortalanmış delik 16 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yaparken, telefonların arka tarafına baktığımızda 64 Megapiksel Samsung ISOCELL GW1 ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Telefonlar, kutudan Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzü ile çıkıyorlar.

Redmi Note 11T Pro’da 67W hızlı şarj desteğine sahip olan 5080 mAh kapasiteli batarya yer alırken, Pro+ modelinde 120W hızlı şarj desteği sunan 4400 mAh batarya bulunuyor. Xiaomi, Pro+ modelinin 19 dakika gibi kısa bir sürede 0’dan yüzde 100 şarja ulaşabildiğini belirtirken, Surge P1 çipi sayesinde şarj sıcaklıklarının sürekli izlendiğini belirtiyor. IP53 sertifikasına sahip olan telefonların parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor.

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