Redmi’nin, başlangıçta üç akıllı telefon içerecek olan Note 12 Serisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çeşitli sızıntılar ve söylentiler sayesinde, yaklaşan telefonlar hakkında zaten birkaç ayrıntıya sahibiz. Şimdi lanmsandan aylar önce Note 12 serisi olduğu iddia edilen üç akıllı telefon 3C sertifika sitesinde görüldü ve bunlardan en az biri şu an gülü derecede 210W değerinde hızlı şarjı destekleme iddiası taşıyor.

İçindekiler Redmi Note 12 Serisi Hızlı Şarj Tarafında Devrim Yaratacak

Redmi Note 12 Serisi Hızlı Şarj Tarafında Devrim Yaratacak

Redmi Note serisinden olduğu iddia edilen üç akıllı telefon Çin’in 3C sertifika sitesinde 22101316UC, 22101316UCP ve 22101316C model numaralarıyla görüldü. Bu model numaralarının sırasıyla Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Pro ve ana Redmi Note 12’ye ait olduğu söyleniyor. Listeleme, en üst seviye Redmi Note Pro+’nın 210W hızlı şarj ile gelebileceğini gösteriyor. Note 12 Pro ise 120W hızlı şarjı destekleyebileceği belirtiliyor. Ana Note 12 modeli 67W hızlı şarj özelliğine sahip olması da muhtemel gözüküyor.

Son zamanlarda, Note 12 Pro+ ile piyasaya sürülebilecek 210W’lık bir Xiaomi şarj cihazı da 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Şu anda, iQOO 10 Pro piyasadaki en hızlı şarj olan akıllı telefon unvanını elinde tutuyor. Telefon, akıllı telefonu sadece 10 dakika içinde (ekran kapalıyken) tamamen şarj edebilen 200W hızlı şarjı destekliyor. Sertifika belgelerine bakacak olursak Redmi şirketi, bu rekoru egale edebilir.

Yakın tarihli bir rapora göre, Note 12 modelinde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş sensör + 2 megapiksel makro/derinlik birimi yer alacak. Note 12 Pro ve Note 12 Pro+’ın Dimensity 1300 yonga seti ile donatılması bekleniyor. Redmi Note 12 serisinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Çin’de piyasaya sürüleceği, ardından yine birkaç ay içinde küreselleşebileceği söyleniyor.

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