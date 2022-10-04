Xiaomi, söz verdiği gibi Hindistan’da Redmi markası altındaki en yeni tablet olan Redmi Pad’i piyasaya sürdü. 90Hz yenileme hızına sahip 10.6 inç 2K LCD ekrana sahip olan tablet, 6GB’a kadar RAM ile MediaTek Helio işlemci, dört hoparlörle geliyor, Dolby Atmos’a sahip ve 7.1mm şık bir gövdeye sahip.

8MP otomatik odaklı arka kameraya ve 105⁰’ye kadar görüş alanına sahip 8MP ön kameraya sahiptir ve FocusFrame (4GB ve 6GB modeller için yakında bir OTA güncellemesi ile sunulacaktır) çerçeveyi hareketinize göre ayarlar.

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Redmi Pad, MIUI 13 ile Android 12’yi çalıştırıyor ve şirket 2 Android ve MIUI güncellemesi sürümü ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi. Tablet, 18W hızlı şarj desteğine sahip 8000mAh pil barındırıyor ve kutuda 22.5w şarj cihazı ile birlikte geliyor.

Redmi Pad özellikleri

90Hz yenileme hızına sahip 10,61 inç (2000x 1200) 10 bit LCD ekran, %70 NTSC renk gamı, 400 nit parlaklık, TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası

Arm Mali-G57 MC2 ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

64GB UFS 2.1 depolama alanına sahip 3GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.1 depolama alanına sahip 4GB / 6GB LPDDR4X RAM, microSD ile genişletilebilir bellek

Pad için MIUI 13 ile Android 12

Full HD video kayıt özellikli 8MP arka kamera

105° FOV ile 8MP ön kamera

Boyutlar: 250.5×158.1×7.1mm; Ağırlık: 465g

USB Type-C ses, Dolby Atmos, Dörtlü Hoparlör, çift mikrofon

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

18W şarj destekli 8.000 mAh pil