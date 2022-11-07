Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi serisi olan Xiaomi 13’ün bu ayın sonunda veya Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Alt markası Redmi de de yolda iyi şeyler var. Raporlar, şirketin en az üç akıllı telefondan oluşacak olan Redmi K60 serisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bugün ise Redmi K60, Çin’in 3C sertifikasını alarak yakında piyasaya sürüleceğini resmen kanıtlamış oldu. Ayrıntılara bakalım.

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İlk olarak 23013RK75C model numarasını taşıyan bir Redmi akıllı telefonun Çin’in 3C sertifika sitesinde ortaya çıktığı Anvin (Twitter @ZionsAnvin) tarafından tespit edildi. Bu telefonun Redmi K60 olduğu düşünülüyor. Liste ayrıca, bu iddia edilen telefonun 67W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor.

Redmi K60 serisinin Redmi K60, K60 Pro ve K60 Gaming gibi en az üç model içereceği bildiriliyor. Redmi K60, MediaTek Dimensity 8200 İşlemci ile piyasaya sürülebilir. Redmi K60’ın Sony IMX686 64 MP ana kameraya ve delikli tasarımda düz bir AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor . 5.500mAh pile sahip olabilir. Bunun dışında cihazın 67W hızlı şarja sahip olacağını zaten söylemiştik.

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