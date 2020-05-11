Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Racing Edition, Snapdragon 768G ile geliyor!
Redmi K30 serisi yeni üyesi Racing Edition ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz Snapdragon 768G ile geliyor.
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Snapdragon 768G ile gelen ilk telefon!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkan Redmi, yeni cihazı K30 Racing Edition ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Orta üst seviye akıllı telefon olarak karşımıza çıkan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’de bir alışveriş sitesinde listelenen cihazın teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gücünü Snapdragon 768G işlemcisinden alacak cihaz, bu anlamda bir ilk olacak. Piyasada ki ilk Snapdragon 768G kullanan cihaz olarak karşımıza çıkması beklenen cihaz aynı zaman da 5G özellikli olacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihazın tasarımı da belli oldu. Redmi K30 Pro ile aynı tasarıma sahip cihazın, renk konusunda sadece farklılığa sahip olduğu görüldü.
Tüm bunlar dışında, cihaz 6.67 inç boyutunda 120Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geliyor. Ön tarafta delikli ekran tasarımına yer verilirken, iki adet ön kamera tercih edilmiş. Bu kameralar sırasıyla, 20 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Arka tarafta tam dört adet kameranın bizleri karşıladığı cihazda kameralar, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Android 10 sürümü ile gelecek cihazın bataryası ise 4500 mAh değerinde. 14 Mayıs tarihinde resmi satışları başlayacak cihaz, 282 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve bazı özellikler sızdırıldı!
Son haftalarda iPhone 12 serisi adına ciddi sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçmiş dönemde birçok tutarlı bilgilendirmeyle güvenilir bir kaynak olarak bilinen Jon Prosser adlı kullanıcı iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve özellikleri sızdırdı. Jon Prosser kanalına yüklediği videoda, dört farklı cihazın olacağını ve modellerin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağını iddia etti. Aynı kaynak, serinin en ucuz modelinin 4GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı çeşit içereceğini duyurdu. Ayrıca model, 5.4 inç boyutunda OLED Super Retina bir ekran ile duyurulacak.
En ucuz fiyatlandırmaya sahip olan modelin 649$’lık bir fiyat etiketi bulunacağı düşünülüyor ve bir üst depolama seçeneğine başvurulduğunda 749$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Diğer bir model iPhone 12 Max ise ailenin küçük üyesi iPhone 12 ile benzer özelliklere sahip olacak. Söz konusu model 4GB RAM ile gelirken 6.1 inç boyutundaki ekranıyla klasik Apple çizgisini taşıyacak. Modelin 128 GB için 749$’lık etikete sahip olması beklenirken 256GB boyutundaki seçenek için de 849$’lık satış fiyatı belirlenmiş.
Sızıntıların kaynağı, Apple’ın ilk olarak seriyi Max olarak değil, Pro olarak adlandırmayı düşündüğünü, fakat her ikisini de gerçekleştirerek hem Pro hem Max modellerini duyuracağını söyledi. Prosser ayrıca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile ilgili diğer bilgileri de paylaştı. Her iki telefon da 6GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle gelecek gibi görünüyor. IPhone 12 Pro için bu depolama boyutları fiyatlarının sırasıyla 999$, 1.099$ ve 1.299$ olacağı söyleniyor. IPhone 12 Pro Max modelinin 128GB’lık modeli için 1.099$, 256GB için 1.199$ ve 512GB için de 1.399$ gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.
120Hz söylentileri ve 5G detayı
IPhone 12 Pro modelinin, 10 bit renk derinliği ve ProMotion özellikli 6.1 inç Super Retina XDR ekran barındıracağı aktarılıyor. Bu detayla birlikte Apple’ın modelde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Diğer dikkat çeken detay ise ProMotion teknolojisinin, zaman zaman pil durumuna bağlı olarak “kendini kısıtlayacağını” yani, cihazı kullanım süresi boyunca 120Hz olarak kullanamayacağımızı belirtiyor. IPhone 12 Pro Max sürümünde de aynı teknolojiye sahip bir ekran bulunacağı fakat boyutunun 6.7 inç olacağı söyleniyor. Her iki model de paslanmaz çelik bir çerçeve ve bu yıl satışa sunulan iPad Pro modelinde bulunan LiDAR sensörünü barındıran üçlü kuruluma sahip arka kamera ile gelecek.
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Kaynağa göre cihazların hepsi A14 yonga setini barındıracak ve her biri 5G kullanımı için hazır olacak. Son olarak 2020 Eylül ayında görmeyi beklediğimiz iPhone 12 serisinin çıkışı Coronavirus pandemisi sebebiyle 2020 Kasım ayına kadar ertelenebilir olarak görülüyor. IPhone 12 serisine ait fiyatlar göz önüne alındığında, uygun fiyatlı modellerin tercih edildiği günümüzde yakalayacağı satış rakamları merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı!
Realme uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz Narzo 10 serisini bugün tanıttı. Serinin Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki adet telefonu bulunuyor. Devam eden salgın nedeniyle iki kez ertelenen telefonlar bugün çevrim içi bir lansman ile kullanıcılara sunuldu.
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Realme Narzo 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Narzo 10 ve Narzo 10A tamamen yeni telefonlar değiller. Bu cihazlar için Realme 6i ve Realme 3C‘nin Hindistan için yeniden markalanmış ve bazı özelleştirmeler yapılmış versiyonları diyebiliriz. Realme Narzo 10, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G80 yonga seti ile birlikte geliyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ön ekran tasarımı olarak su damlası çentik kullanılmış. Bu çentikte 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip selfie kamera bulunmakta.
Arka tarafta dikey şekilde dizilmiş dörtlü bir kamera kurulumu mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 119 derecelik geniş açı sunan 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde B/W filtresi bulunuyor. Narzo 10, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W değerinde hızlı şarja sahip. Batarya kapasitesi ise Realme 6i‘ye benzer olarak 5.000 mAh değerinde olacak.
Realme Narzo 10A, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G70 yonga seti ile daha uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 12 MP çözünürlüklü ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram aralığına sahip selfie kamera mevcut. Cihazın 5.000 mAh pil kapasitesi korunsa da batarya microUSB üzerinden 10W ile şarj oluyor.
Her iki Narzo 10 serisi cihazda da parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Ayrıca cihazlarda FM Radyo ve genişletilebilir depolama alanı da mevcut. İki cihazda Android 10 tabanlı Realme UI ile gelecek.
Realme Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile INR11,999 ($158/€146) fiyat etiketi üzerinden 18 Mayıs‘ta satışlara başlayacak. Realme Narzo 10A ise beyaz ve mavi renk seçenekleri ile INR8,499 ($112/€104) fiyat etiketiyle 22 Mayıs‘ta resmi satışlara başlayacak. Her iki cihazda Realme‘nin resmi sitesinden satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
DxOMark’tan Samsung Galaxy S20+ kamera incelemesi
Bildiğimiz üzere Galaxy S20+, Samsung’un Galaxy S20 ve S20 Ultra arasında konumlanan amiral gemisi modeli. 6.7 inç AMOLED ekran paneli ve 4500 mAh batarya kapasitesi ile öne çıkan cihaz, A.B.D.’de Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunulurken diğer pazarlarda Exynos 990 işlemci ile sunuluyor. S20+ ve S20 Ultra’yı birbirinden ayıran esas fark ise kamera tarafında göze çarpıyor. S20+ modeli, ana kamera + telefoto kamera + ultra geniş açı + derinlik algılayıcı sensör ile beraber sunulsa da; ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör tarafında ciddi farklılıklar var. Bu yazımızda ise DxOMark tarafından puanlanan Galaxy S20+’ın kamera detaylarına değineceğiz ve cihazın DxOMark’ta aldığı skoru paylaşacağız.
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Samsung Galaxy S20+ modelinin kamerası DxOMark tarafından nasıl puanlandı
Galaxy S20+’ın ana kamerası, S20 Ultra modelinden çözünürlük anlamında teknik olarak daha düşük değerlere sahip. Ayrıca iki cihazın da görüntü işleme teknolojileri farklılık gösteriyor. Ayrıca S20+ optik imaj sabitleme yani OIS teknolojisine de sahip. S20+’da tele kamera 64 MP 1/1.72 inç sensöre sahip. Ayrıca S20+’ın 64 MP’lik ana kamerası 3x’e kadar hibrid optik zoom destekleyebiliyor.
Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modellerindeki geniş açı kameralar ise aynı özelliklere sahip. Ayrıca her iki cihaz da portre modu çekimlerde çok başarılı işler çıkarabiliyor ve bokeh efektini sorunsuz olarak uygulayabiliyor.
Video tarafında ise S20+, 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps kare hızında gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde S20 Ultra modeli de 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps’de gerçekleştirdiği için bu yönden yine iki cihaz arasında bir fark yok. S20+ modelinde 4K çözünürlükte video çekimi yapmak istediğiniz zaman ise, 30 Fps ve 60 Fps çekim yapma seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca 720p çekimlerde 960 Fps’ye kadar ağır çekim desteği mevcut. HDR10+ desteği ile de renk, kontrast ve dinamik aralık yönünden fazlaca avantaj sağlıyor.
- Ana kamera: 12 MP 1/1.76 inç sensör, 26mm f/1.8 diyagram ve OIS
- Telefoto: 64 MP 1/1.72 inç sensör, 29mm f/2 diyagram ve OIS
- Ultra geniş açı: 12 MP sensör, 13mm f/2.2 diyagram
- Depth: 0.3 MP ToF 3D sensör, f/1.0 diyagram
- LED flaş
- Video: 8K 4320p/24fps, 4K 2160p/60fps (2160p/30fps)
- Exynos 990 işlemci
Galaxy S20’ın DxOMark skoru ise; fotoğraf tarafında 127, video tarafında 100 ve totalde 118 olarak belirlendi. Siz DxOMark puanlarını tutarlı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!