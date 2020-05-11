Video
Huawei P40 Lite ısınma testi (1080p video ve PUBG)
Isınma testimize hız kesmeden devam ediyoruz. Huawei Nova 5T’den sonra bugünkü konuğumuz P40 ailesinin en küçük ferdi Huawei P40 Lite modeli olacak.
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Cihaz çok fazla ısındı mı? Pil değerleri 20 dakikada ne kadar düştü?
Sıcaklık değerleri oyunlarda problemler yarattı mı?
Sorularına videomuz eşliğinde cevap vermek istedik.
Sıcaklık değerlerimiz:
Ön Taraftaki Başlangıç Sıcaklığı: 27.4°
Arka Taraftaki Başlangıç Sıcaklığı: 27.7°
Ön Taraftaki Bitiş Sıcaklığı: 34.8°
Arka Taraftaki Sıcaklık: 35.7°
Ortalama Sıcaklık Artışı: 7.1°
Pil değerlerimiz:
Test öncesi pil değerlerimiz: %100
Test sonrası değerlerimiz: %88
Düşüş oranı: %12
Dip Not: Maalesef ki telefonumuz 4K video çekim yapmadığı için 1080p 30fps kayıt alabildik. Video esnasında da bariz şekilde bu görülebiliyor.
Test
Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? Snapdragon vs. Kirin vs. MediaTek
Bu videomuzda orta seviyenin MediaTek, Kirin ve Snapdragon işlemcileri tek tek teste sokarak en iyilerini belirliyoruz. 7 farklı telefonda yaptığımız testlerin sonucunu bu videoda görebilirsiniz.
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Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? testindeki telefonlar;
- Oppo Reno 3 Pro – Snapdragon 765G
- Xiaomi Mi Note 10 – Snapdragon 730G
- Xiaomi Mi 9T – Snapdragon 730
- Realme 6 Pro – Snapdragon 720G
- Realme 6 – MediaTek Helio G90T
- Oppo Reno 3 – MediaTek Helio P90
- Huawei P40 Lite – Kirin 810
Yapılan testler; AnTuTu, 3DMark, PCMark, GFXBench, Geekbench 5, PassMark, AI Benchmark, AiTuTu ve 4K’dan 1080p’ye render.
Sonuçları videodaki görsellerden görebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
8.500 TL’ye alınır mı? | Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 ile beraberiz. Bu videomuzda P40’ın detaylarına yakından bakıyoruz. 8.499 TL fiyatla satışa çıkan Huawei P40 bu fiyata rakiplerine göre eksileri ve artıları neler? Hep beraber göz atıyoruz.
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Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 modeli, tasarımsal olarak bakıldığında P40 Pro modeline fazlasıyla benzese de daha küçük yapısı ve şelale yerine düz ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Çerçeveli bir ekrana sahip olsa da dört taraftan eşit bir çerçeve olması ise hoş bir görünüm vadediyor. 8.5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan P40 modeli, buz beyazı, gümüş orman ve siyah renk seçeneklerine sahip.
6.1 inç boyutunda OLED panel kullanan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bir ekran ile karşımıza çıkan telefon, gücünü P40 Pro modelinde de olduğu gibi Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Buna 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, oyun performansı için ise Mali-G76’dan destek alıyor. Yapay zeka tarafında ise İki sinir ağı işleme birimi (NPU) kullanan telefon, tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebilir.
Kamera noktasına geldiğimizde ise üçlü bir kamera yapısında olan Huawei P40, 50 MP Ultra Vision ana kamera, 16 MP Cine geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. Ancak kendi başına çok iyi fotoğraflar çekebiliyor olsa da P40 Pro ile kamera performansında ciddi farklar göze çarpıyor.
Ön kamerada ise 32 MP değerindeki kamera ile kızılötesi bir sensör yer alan cihaz, bokeh fotoğraflar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Önde ve arkada 4K 60 fps videolar çekebilmek mümkün.
Batarya özellikleri
Telefonun en ilginç yanlarından biri ise 3800 mAh değerindeki bataryasının 22,5 Watt şarj ile dolabilmesi. Genel olarak yeterli olmasına ve 3800 mAh değerin bu telefon için yeterli olmasına rağmen P40 Lite modelinde dahi 40 Watt şarj varken bu telefonun 22,5 Watt ile şarj olması şaşırtıcı bir detay.
Bağlantı kanadında 5G ve Wi-Fi 6 desteği sunan, bluetooth 5.1 ile güncel çözümleri yakalayan telefonda e-SIM kullanımı da mümkün. Ayrıca yine Pro modeline göre IP68 değil, IP53 sertifikası sunuyor.
Fiyatı
8.500 TL’ye satın alınabilen cihaz FreeBuds 3 hediyesi ile gelirken piyasada Huawei modellerinden P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi ciddi rakiplerinin yanı sıra diğer markalardan Mi 10, S20 Plus, iPhone XS Max ve iPhone 11 256 GB modeli gibi cihazlar dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyat kanadında Huawei P40 modelinin işi zor görünüyor.
Aksesuar
En iyi tam kablosuz kulaklık o mu? Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme
Anker Soundcore Liberty 2 Pro modelini satın aldığınızda kulaklıkların kendisi, kayar kapak tasarımıyla hem taşıma hem de kulaklıkları şarj etme görevi gören kutu ve tam 7 farklı boyutta kulak silikonu, üç farklı boyutta EarWing adı verilen “kulak kanatları” ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Kutu içeriğinin böylesine zengin olması, kişiselleştirebilme adına oldukça güzel. Büyük ihtimalle Soundcore Liberty 2 Pro modeli, bugüne kadar gördüğümüz en zengin kutu içeriğine sahip tam kablosuz kulaklık.
Kulaklıkların tasarımına geçmeden önce Soundcore Liberty 2 Pro modelinin Qi standartıyla kablosuz şarj destekliğini belirtelim. Üst segment tam kablosuz kulaklık modellerinde nadiren görülen bu özellik sayesinde, kulaklıklarınızı bir kablosuz şarj istasyonu ile veya kablosuz ters şarj destekleyen akıllı telefonlarla şarj edebilmek mümkün.
Anker Soundcore Liberty 2 Pro inceleme
Liberty 2 Pro modelinin tasarımı, uzun süreli kullanımlarda herhangi bir rahatsızlık vermeyecek kadar konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca yaptığımız denemelerde en yüksek ses seviyesiyle bile müzik dinlediğinizde, dinlediğiniz müzik yanınızdaki insanlar tarafından duyulmuyor. Her iki kulaklığında üzerinde bir fiziksel tuş yer alıyor. Şarkı geçişlerini veya arama kontrollerini bu tuşlar yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birazdan sözünü edeceğimiz mobil uygulama üzerinden, bu tuşların işlevlerini de kendi isteklerimize göre belirleyebiliyoruz. Tasarım konusunda son olarak ürünün IPX4 sertifikasıyla beraber su sıçramalarına karşı korunaklı olduğunu da belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanan Liberty Pro 2 modelinde, ayrıca “Soundcore” isimli bir mobil uygulama desteği de var. Uygulamaya giriş yaptığınızda ana ekranda her iki kulaklığın da pil durumunu görebiliyorsunuz. Ekolayzır bölümüne girdiğinizde ise HearID özelliğiyle size özel oluşturulan kişselleştirilmiş ekolayzır ayarından bağımsız olarak, grammy ödüll profesyoneller tarafından oluşturulan hazır ekolayzır ayarlarını seçebiliyor ya da kendi keyfinize göre yeni bir ekolayzır oluşturabiliyorsunuz. Uygulamada son olarak kontroller bölümünden ise, sağ ve sol kulaklıkta yer alan tuşlar işlevlerini kendi istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz.
Ses performansına geçmeden önce isterseniz öncelikle mikrofon kalitesine yakından bakalım. Modelde 4 adet mikrofon ve gürültü engelleme için Qualcomm cvc 8.0 teknolojisi yer alıyor. Gelin hep beraber, kaydettiğimiz bir telefon görüşmesini dinleyelim.
Gelelim bir kulaklıktaki en önemli olan konuya, yani ses performansına. Anker bu konuda oldukça iddialı zira modelde 11 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Sony WF-1000XM3 modelinde 6 mm, Sennheiser momentum modelinde 7 mm’lik sürücüler yer alıyor. Sürücülerin 11 mm olması hem ses şiddeti, hem de üretilen sesin bas, mid ve tiz konularında güçlü olması adına çok önemli. Ancak ses performansında şu anda ekranda gördüğünüz “ortak eksenli akustik” tasarımının da büyük bir payı var. Hem sürücü farkı, hem de tasarım avantajı sayesinde dinlediğiniz müziklerdeki detay ayrımı ve kalite gerçekten oldukça başarılı.
Son olarak modelin pil performansından da söz edelim. Soundcore Liberty 2 Pro, tek şarjda 8 saat kesintisiz müzik çalabiliyor. Yine kıyaslama yapacak olursak Sony WF-1000XM3 modelinde 6 saat, Sennheiser Momentum 2 modelinde ise 7 saatlik bir batarya ömrü bulunuyor. Ayrıca işin içine kutuyu dahil ettiğinizde toplamda 32 saate varan pil ömrü, tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en iyi değerlenden bir tanesi.