Redmi K20’nin sızıntıları ortaya çıktı

Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin yeni cihazı olacak K20 için sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Weibo’da yayınlanan görseller cihazın tasarımını ortaya çıkarıyor.

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Weibo’dan sızdırılan görsellere göre cihazın arka tarafında holografik yansıtıcı bir panel kullanılırken, dikey olarak konumlandırılmış üç adet adet kamerada arka tarafta yerini almış. Renk seçimi olarak alev kırmızısı kullanılan modelde, arka tarafın plastik veya cam mı olduğu belli değil. 6,39 inçlik geniş bir AMOLED ekrana sahip olacak K20, 4,000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Söylentilere göre cihazın ön tarafında 20 MP kamera bulunacakken, arka tarafta ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğe sahip sensör kullanılacak. 8 MP telefoto sensör ve 13 MP geniş açı kamerasıda arka tarafta yerini almış durumda. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen Redmi K20, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip oalcak. Ayrıca ekrandan parmak izi teknolojisinin bu cihazda bulunması bekelniyor.