Samsung Galaxy A70s, kamerası ile öne çıkıyor

Samsung, bu yıl çıkarmış olduğu Galaxy A ailesine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre bu model Samsung Galaxy A70s olup kamerasıyla fark yaratacak.

Samsung Galaxy A ailesi, şimdiye kadar birçok modelini piyasaya sürdü. Türkiye’de de satışa sunulan serinin yeni üyesi Galaxy A70s, söylentilere göre 64 Megapiksel çözünürlükte bir kamera ile geliyor. Samsung’un yeni tanıttığı ISOCELL Bright GW1 sensör, düşük ışık koşullarında 16 megapiksel kalitesinde fotoğraf da çekebiliyor.

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Galaxy A70s’de kullanılacak bu sensör (64 MP), telefonlar için üretilen en yüksek çözünürlük anlamına geliyor. Ayrıca gerçek zamanlı HDR desteğini de taşıyan cihaz, sunduğu yüksek kaliteli fotoğraflar ile merak uyandırıyor.

Telefonun kamera sensörü dışında çok fazla özelliği bilinmiyor ancak Samsung Galaxy A70s, yüksek ihtimalle damla çentikli bir tasarımla ile karşımıza çıkacak. Ekran boyutunun 6,7 inç olması ve Snapdragon 670 işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca batarya kapasitesinin de 4.500 mAh olması bekleniyor.